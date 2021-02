Eh oui, Silverstone nous propose aujourd'hui une nouvelle mouture de refroidissement, un ventirad comme on en voit peu, un dual-tower des familles ! Alors que beaucoup prennent le virage des AIO, certains résistent et préfèrent encore le bruit de la tôle et de l'acier - du cuivre pardon -, des engins qui résistent dans le temps, ceux qui ne vous ont jamais vraiment trahis. Après des alimentations propulsées au RGB et du Titanium de qualité, la marque souhaite nous faire chavirer avec son nouveau bébé. On vous présente le D120 ARGB, avec loupiottes et tout le tralala indispensable !

Ce gros joujou fait une hauteur de 153 mm de haut, donc cela ne passera pas partout et il faudra bien calculer avant de passer à la caisse. Nous avons six caloducs de 6 mm de diamètre, avec une base en cuivre, avec surface de contact nickelée. Deux radiateurs assez fins sont présents, avec une bonne densité d'ailettes, le tout surplombé par deux moulins de la marque. Ces ventilateurs sont dotés de 8 diodes ARGB, de quoi bien éclairer votre boital. Si l'on regarde les spécifications plus intéressantes, ces ventilateurs pourront accélérer à 1850 tr/m, pour un débit d'air de 55,23 CFM et des nuisances sonores de 30,5 dBA au maximum. Le roulement est de type hydraulique et le moulin est compatible PWM ainsi qu'en mode zéro rotation, de quoi gagner en silence au repos. Niveau poids, c'est conséquent, avec 885g tout de même.

Bon, il est vrai que esthétiquement ce n'est pas le plus beau des ventirad du marché. Après tout, pourquoi pas, mais nous aurions apprécié un cache sur le top, au moins un système de bouchons un peu comme ce que l'on peut trouver chez be quiet! ou d'autres marques de produits plus élégants. Sur le papier, ce D120 ARGB a l'air un bon monstre de dissipation, vous devriez n'avoir aucun souci pour refroidir les plus gros processeurs du marché. Niveau compatibilité socket, nous sommes sur du AM4, AM3, AM2, FM2, FM1 et LGA 2066, LGA 2011, LGA 1200, LGA 115X, LGA 1366 ainsi que LGA 775. Pour le moment nous n'avons pas encore de date de sortie pour l'Europe, par contre le prix annoncé aux US est de 60$.