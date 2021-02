Ah l'innovation, c'est quelque chose que nous aimons nous les passionnés de technologie. Il y en a pour tout les gouts, parfois nous avons le droit à des choses totalement folles, comme chez IN-WIN et ses boital assez originaux et d'autres fois c'est un peu moins drôle à vrai dire. Au tour de Silverstone de nous proposer quelque chose, pour rappel la société avait présentée son Mini-ITX SUGO 15, un boitier assez sympathique pour les passionnés de petites configs. Aussi, nous avions eu le droit à de l'alimentation, avec des modèles certifiés TITANIUM, aux spécifications solides, rien de tel pour les bons gros builds à base de RTX 3080 - oups pardon, c'est vrai y'en a plus… Alors après tout ce teasing, voici la toute nouvelle ET500-ARGB, une alimentation… basique, un modèle Essential, avec des loupiottes, simplement.

Vous reprendrez bien un peu d'éclairage dans votre ordinateur, en même temps, qui dirait non ? Nous avons face à nous une alimentation de gamme Essential en 500W, avec un unique rail +12V et tout ce qui avait fait la recette de ce modèle. On trouve donc les certifications OCP, OPP, OVP, OTP et SCP pour protéger le bloc contre les surchauffes ainsi que les surtensions. Ensuite vient s'ajouter deux connecteurs 4+4 pins contre un unique auparavant, le classique 24 broches, deux 6+2 pins pour votre RTX - ok c'est lourd - quatre SATA et enfin trois connecteurs Molex. Le superbe moulin embarqué pourra accélérer à 1800 tr/m en cas de besoin, pour des nuisances sonores de 18 dBA maximum, de quoi bien refroidir la bête et est doté d'un éclairage RGB monitorable via un switch situé au cul du bousin (17 modes possibles) Le bloc est bien entendu certifié 80 PLUS Bronze, ce qui est similaire à ce que nous avions sur le modèle de base.

Face à la concurrence, on pourra comparer ce modèle aux biens connus Corsair CX550F RGB et Thermaltake Smart RGB, bien entendu ce ne sont que des exemples. Sinon, vous pouvez opter pour des produits plus sobres comme les Seasonic S12III ou bien be quiet! System Power 9. Le choix se fera en fonction de vos exigences et surtout, si vous aimez vraiment les loupiottes. Cette refonte des ET500 a le mérite de se proposer en tant qu'alternative dans l'entrée de gamme et donc de vous permettre une certaine décoration, même dans les budgets serrés.