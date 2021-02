Sur le marché des périphériques pour joueurs, Thermaltake fait presque figure de petit nouveau. Bien que les premiers mulots remontent à avant 2012, la firme ne s’est lancée que timidement dans les sapins de noël pour bureau, également appelé claviers, avec un Level 20 RGB testé ici sur le comptoir.

Voilà donc qu’un nouveau modèle rentre dans la danse : le W1 WIRELESS, qui ne fait pas vraiment dans l’originalité. En effet, la sobriété est de mise (on le prendrait tout à fait de loin pour un modèle Logitech de la branche professionnel) : pas de dragon, pas de guirlande, et pas même de RGB pour ce trukatouche sans-fil, qui ne fait toutefois pas l’impasse ni sur les raccourcis multimédias dont une molette de volume, ni sur les commutateurs mécaniques. Vous aurez ainsi le choix entre du MX Red ou du MX Blue, tout en sachant que le bundle incorporera à chaque fois un volumineux repose-poignet ainsi que le démonte-touche en fil de fer habituel.

Pour ce qui est de la connexion, le sans-fil passera soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth 4.2, soit par USB via un câble fourni. Selon la méthode retenue, le key rollover supporté sera plus ou moins important : 6 touches maximum avec la dent bleue, 10 via le protocole proprio et autant que possible en USB. Alimenté par deux piles AA, il faudra compter sur une durée de vie des batteries d’un mois et demi en 2,4 GHz, et 2 mois et demi en Bluetooth ; néanmoins, cela se fera au détriment de la fréquence de polling, qui passe de 1000 Hz en filaire/2,4 GHz à 125 Hz.

Pour le moment sans prix ni date de disponibilité, il va falloir un tarif plutôt plancher pour que le bousin se vende face aux ténors gamers multicolores du secteur... En tout cas, nous ne pouvons que soupirer de satisfaction devant un modèle qui, pour une fois, ne caricature pas à outrance les joueurs dans son design !