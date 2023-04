Un Alta F2 hors normes pour les 20 ans de Silverstone

Pour fêter les 20 ans de la marque, et alors que nous avions tenté de mettre la main sur l'Alta F1, en vain puisque passé EOL très rapidement après son arrivée sur le marché en juillet 2021 — c'est comme se demander pourquoi les pilotes kamikazes portent un casque ? Allez comprendre ! — he bien figurez-vous que le Alta F2 pointe ses filetages et sa (grande) paroi vitrée. Il est toujours basé sur le stack-effect cooling, ou refroidissement par effet de cheminée cher à la marque, plutôt efficace du reste, puisque basé sur un principe de convection naturelle. La carte mère se retrouve ainsi toujours pivotée de 90° afin de disposer ses éléments en adéquation avec un flux d'air vertical, les I/O se retrouvant sur le dessus et de facto, très accessibles.

Qui pour oser monter une carte au format mITX ?

Enfin... pas forcément toutes les I/O, puisque ce F2 inaugure de la flexibilité dans l'emplacement de LA pièce maitresse du build comme disent les r0x0rs de l'assemblage : le GPU. Soit dans la configuration logique du boitier, pluggée sur la carte mère et dont on en voit la tranche supérieure. Original certes, mais pas très sexy. Soit toujours disposée verticalement, mais pivotée de 90° de manière à voir sa carte de face, sur en emplacement mixte — pouvant accueillir une seconde alimentation si non occupé par une carte — pouvant occuper jusqu'à 4 slots. Astucieux. Soit de manière horizontale, à mi-hauteur du boitier, mais là aussi avec un pivot de -78,7° précisément afin que la carte fasse face (essayez de le répéter 20x, pour voir) à l'utilisateur et optimise la réception du flux d'air, toujours sur un emplacement jusqu'à 4 slots. Insolite !

Pour permettre tout cela, et plus encore (jusqu'à 560mm de radiateur, jusqu'à 205mm de radiateur processeur, 7 emplacements 2.5", etc...) le F2 se place dans la catégorie des mastodontes avec 65,8 cm de profondeur pour 57,6 cm de haut, pour un peu plus de 21 Kg sur la balance. Pas de prix indiqué pour le moment, on ne sait pas non plus même si à priori cela semble évident si le riser PCIe est fourni, ni le nombre de moulins (du Air Penetrator 184i pro) fournis, mais pour la blague, TPU parle d'une fourchette comprise entre 900 et 1000 balles. 1000 balles... 1000 balles ??!