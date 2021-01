Le milieu de l'alimentation a subi une plusieurs évolutions au cours des 20 dernières années. On a eu droit à la mode des canaux 12V, aux blocs modulaires, mais aussi aux blocs merdicus qui pétaient et qui ne tenaient pas les puissances annoncées - on se souvient de Heden et Advance qui avaient eu une sale tribune lors de tests indépendants-, mais on a surtout eu la certification 80PLUS qui a eu le mérite de foutre de l'ordre dans tout ce beau chantier. Au début il y avait juste le bronze, l'argent et l'or par ordre croissant de qualité (des pourcentages de rendement à divers niveaux de charge). Puis il y eut deux autres niveaux supérieurs pour des blocs à la qualité qui cochaient plus que la case Or. Il fut donc ajouté le 80PLUS Platinum, et le must le 80PLUS Titanium.

Sur ce dernier groupe, il a y a peu d'élues. Silverstone en annonce un, ce jour, assez bouleversifiant comme diraient trois inconnus. Et pour cause, imaginez un 100% modulaire, entièrement passif sans ventilateur -passif quoi-, qui affiche un 80PLUS Titanium, et une puissance de 700W ! C'est la dernière création de Silverstone, et elle se nomme NJ700. Pour l'anecdote, Cybenetics, un autre labo qui se lance dans la certification comme l'a fait 80PLUS en son temps, en a fait un modèle irréprochable et super bien noté A++.

Le constructeur vante son bloc utilisant des condensateurs tous japonais, c'est mieux que 100% Tchétchènes sûrement ! Il y a pas mal de nappes dont vous trouverez le détail ci-dessous. Pas de date de dispo, ni de prix, mais ne rêvez pas, ça ne sera pas pour tout le monde. Juste pour ceux qui ont de l'oseille, et qui aiment le blanc !