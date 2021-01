Il y a du neuf chez Thermaltake, avec tout plein de nouveaux refroidisseurs qui nous arrivent ! Pour rappel, la société avait annoncé il y a peu ses ventirads TOUGHAIR, des modèles censés concurrencer les derniers Noctua sur le marché. Nous avions aussi pu tester le view 51 tg argb, un boital moderne et prévu pour le watercooling. Aussi, la société nous avait surpris par ses nouveaux boitiers avec Distroplate directement intégré, des produits originaux qui devraient plaire aux amateurs de modding en tout genre. Eh bien ici, nous avons de nouveaux kits de watercooling tout-en-un qui sont annoncés, les TOUGHLIQUID, des AIO au look très assumé, avec écran de monitoring LCD et performances théoriques de haut vol.

On retrouve un modèle en 240 mm, un 280 mm et un autre en 360 mm, ils sont équipés de ventilateurs TOUGHFAN 12 Turbo, des moulins 120 mm pouvant accélérer à 2500 tr/min, de quoi assurer une belle soufflerie. Ces ventilateurs à roulement "Hydraulic Bearing" sont annoncés pour un débit d'air de 72,69 CFM, pour une pression statique de 3.78 mm H2O et des nuisances sonores de 28,1 dBA. Avec le waterblock , on trouve une surface en cuivre et une pompe pouvant monter à 3000 tr/m, par contre nous n'avons pas d'informations sur l'OEM la fournissant. Les radiateurs utilisés sont comme à l'habitude en aluminium et viendront s'ajouter les tubes en caouchouc, qui a priori n'ont pas l'air d'être gainés, ce qui est un peu dommage concernant l'aspect visuel de l'engin. Ces nouvelles moutures seront compatibles avec l'ensemble des sockets modernes, c'est à dire chez Intel les LGA 2066, 2011-3/2011, 1366, 1200, 1156, 1155, 1151 et 1150. Chez AMD, nous pourrons monter ces kits Thermaltake en FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+ et enfin AM2.

Esthétiquement, ces nouveaux modèles devraient plaire au plus grand nombre, avec une prédominance de noir et la présence de ces écrans LCD, qui rendent le tout très moderne. Pour ce qui est des tarifs annoncés, les modèles ULTRA 240 et 360 mm seront proposés respectivement à 209,99$ ainsi que 239,99$. Pour les variantes ARGB, ce sera du 119,99$ pour un 240 mm, du 129,99$ pour du 280 mm et enfin du 149,99$ pour le gros en 360 mm. Le constructeur assurera une garantie de deux ans avec ces produits et la date de sortie est fixée à février prochain. Face à la concurrence, on pourra le confronter à beaucoup de références comme les derniers Kraken de chez NZXT ou bien des modèles plus classiques comme le IN WIN SR36 et le Lian Li Galahad 360.