Si ThermalTake fait également dans les alimentations et les claviers, son cœur de business demeure encore et toujours le refroidissement, un domaine dans lequel la firme évolue depuis 1999. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir la firme nous sortir un petit duo de boital histoire de garder ses composants au frais : les View 300 MX et View 300 MX Snow, dont la couleur sera le seul moyen de différenciation.

Dans les grandes lignes, tout est bon dans le cochon pour passionner les joueurs en manque de style, sans pour autant sacrifier la praticité : entre les deux façades (en verre trempé ou perforée du logo TT) équipées par défaut de deux moulins de 200 mm ARGB, le format moyen tour (mais capable de supporter les mobales E-ATX) et les fixations possibles du GPU à 90˚, il y a largement de quoi combler la clientèle. Rajoutez une vitre latérale elle aussi en verre trempé de 4 mm, un moulin ARGB de 120 mm à l’arrière, des filtres à poussière un peu partout, et de quoi caler 2 HDD de 3,5 » ou 4 de 2,5 » (et 2 de plus via un rack amovible), et voilà le travail !

Pour ce qui est de la connectivité, vous aurez droit à un USB Type-C en 3,2 Gen2 ainsi que deux Type-A (3,0), accompagnées des deux prises casques. Au niveau de la ventilation, l’emplacement latéral vient rajouter une entrée d’air supplémentaire par rapport aux designs habituels : de quoi caser un bon tas de moulins, si tant est que vous respectiez la grille de compatibilité :

Emplacement Devant Coté dessus derrière Nombre de max de moulins (120 mm) 3 (potentiellement sur un radiateur) 3 (potentiellement sur un radiateur) 3 (potentiellement sur un radiateur) 1 Nombre de max de moulins (140 mm) 2 (potentiellement sur un radiateur) Ah ben non 2 (potentiellement sur un radiateur) Nope Nombre de max de moulins (200 mm) 1 Pas plus 1 Que pouick

Reste que les bousins n’ont pas encore de tarif, alors que c’est justement là que se situe le nerf de la guerre, d’autant plus au vu du verre trempé pas toujours du plus accessible. Une future mission pour Thierry ?