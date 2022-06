Plutôt habitué des boitiers et autres ventilateurs, Thermaltake s’essaye également aux périphériques pour joueurs à ses heures perdues. Si sa dernière incursion dans ce domaine sur notre bar remonte à février dernier, voilà que la firme revient avec un nouveau clavier mécanique, l’ARGENT K6 RGB. La raison de ce nom un peu farfelu ? Hé bien, la présence d’une top-plate (les neurones ont dû chauffer au département marketing) en argent aluminium, rehaussant le trukatouche d’une touche lumineuse.

En interne, nous restons sur du connus : switch à profil bas (idéal pour passer inaperçu !) Cherry Red ou Speed Silver si vous avez besoin de réactivité maximale pour le jeu et éclairage RGB à 16,8 millions de couleurs, configurables via l’application iTake de la maison (écosystème TT RGB Plus). Notez l’inclusion d’un repose-poignet magnétique bien pratique pour les douloureux du canal carpien ainsi que des touches média, l’incontournable rallonge USB, le N-Key rollover et une fréquence de polling de 1 000 Hz, ainsi qu’une molette de volume « inspirés de l’automobile », et vous voilà paré pour fragger tranquillement entre amis. Pas encore de prix ni de date pour ces modèles, mais cela ne devrait pas tarder !