Thermaltake a encore étoffé son catalogue de boitiers déjà bien monstrueux. Si vous êtes toujours à la recherche du boitier de vos rêves ou d'un remplacement, vous pourrez désormais aussi ajouter les Versa T26 et T27 TG ARGB à la liste. Sous ces noms se cachent 2 boitiers avec une base parfaitement identique et différenciable uniquement grâce à leur façade. Le premier, le Versa T26 TG ARGB se distinguera avec sa façade mi-mesh, mi-verre trempé.

On dirait que Thermaltake a eu du mal à choisir, ou s'est dit qu'un juste milieu serait préférable pour ne pas trop brider la ventilation, une façade intégralement en verre ayant la capacité à transformer certains boitiers en four. Subjectivement, bien qu'inédit, le style est franchement douteux et plutôt grossier, mais qui sait, certains tomberont peut-être sous le charme. L'avant du Versa T27 TG ARGB est plus traditionnel et se veut mieux optimisé pour le flux d'air grâce à de nombreuses petites ouvertures en « T ». Pour le coup, celui-ci est aussi un peu plus facile à apprécier.

Derrière ces deux façades se cache un même boitier mélangeant verre trempé de 4 mm, acier SPCC et plastique affichant des mensurations de 485 x 225 x 464,2 mm, le tout pour 8,21 kg. C'est donc tout de même une assez grosse bête, bien que l'on reste sur du moyen tour ATX. L'intérieur du boitier est absolument standard et n'apporte aucun raffinement en particulier. En revanche, l'espace ne manquera pas, la carte mère pourra être E-ATX, son ventirad 175 mm de haut et le GPU 380 mm de long (350 mm si radiateur en face). Mais attention, il y a seulement 2 slots pour installer un GPU à la verticale. L'alimentation pourra s'étaler sur 200 mm, à condition de ne pas poser la cage de stockage pour 2 HDD 3,5" ou 2 SSD 2,5", sinon il faudra se limiter à 160 mm et se satisfaire des deux emplacements 2,5" fixes disponibles sur l'arrière du plateau de la carte mère.

La ventilation n'est pas en reste non plus, avec une disposition très classique d'un seul 120/140 mm à l'arrière, trois 120/140 mm à l'avant et 3 x 120/2 x 140 mm sur le dessus. Sachez que le constructeur vous donnera 3 ventilateurs ARGB de 120 mm avec les Versa 26/27 TG ARGB. Notons aussi qu'il n'est fait mention nulle part de la présence de filtres pour ces emplacements... Étant donné l'espace libre, vous pourrez aussi y installer de l'AIO de presque toutes les tailles, sauf du 420 mm ne pourra pas y rentrer.

Enfin, pas beaucoup d'effort non plus à relever du côté des I/O situés sur le dessus, pas d'USB-C en vue ni de 10 Gb/s, mais uniquement de l'USB-A 3.0, du jack audio et ce qu'il faut pour allumer/redémarrer le PC et gerer les loupiottes (mais pourquoi diantre avoir placé ce bouton aussi loin des autres...?).

Voilà, vous savez maintenant presque tout à leur sujet, assez pour d'ores et déjà décider s'il y a lieu ou non de le garder en tête. Enfin, non, il manque les prix. Officiellement, Thermaltake n'a rien dit, mais les boitiers ont été référencés outre-Rhin pour 129,90 €, ce qui nous semble a priori un peu excessif pour ce qui est offert, c'est-à-dire pas vraiment beaucoup plus qu'un simple NX700 à 84,99 € chez Antec, par exemple. Leur disponibilité serait prévue pour avril.