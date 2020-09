Hé bien, ce 350 P aux fortes inspirations de Core P3 est désormais disponible sur tous les étals livrés (à minima le site constructeur et Alternate ) vaudra la bagatelle de 770 €. Vous avez bien lu, il ne s’agit que du châssis : pas de radiateur, pas de carte mère... mais une façade en verre trempé de 5 mm d’épaisseur, du RGB en veux-tu en voilà (48 LED au total), compatible avec AURA, Mystic Sync, RGB Fusion et RGB LED, ainsi qu’un équipement plutôt standard. En effet, vous pouvez y installer deux radiateurs de 360 mm maximum, et la connectique face avant offre deux ports USB 3.0, deux USB 2.0 et les classiques jacks micro/casque. En interne, vous pourrez ajouter 2 disques en 2,5", et 2 autres en 3,5", ces dernières baies pouvant être converties en 4 baies 2,4" supplémentaires. Rajoutez cependant une pompe Laing D5, standard dans le milieu du WC et un réservoir intégré sur la parti latérale droite du bousin, histoire de pouvoir frimer en LAN. Néanmoins, avec pas moins de 17,78 kg très précisément à vide, mieux vaudra avoir de bons bras pour le ramener ; à moins que votre banquier ne passe vous remonter les bretelles avant. À réserver aux amateurs fortunés...