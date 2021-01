S'il est assez aisé de trouver un dock externe pour du disque dur ou SSD SATA, c'est déjà un peu moins évidemment pour un SSD U.2, un facteur de forme exploitant le protocole NVMe et surtout usité en entreprise. Toujours autant tourné vers les marchés de niche et le monde semi-pro/pro, Icy Dock a donc développé une nouvelle solution maison pour brancher facilement n'importe quel SSD U.2 sur n'importe quel ordinateur, sans nécessiter que celui-ci soit compatible U.2 et possède un hôte NVMe, puisque c'est essentiellement de l'extérieur via USB que ça se passera.

L'objet se nomme EZ-Adapter Ex MB931U-1VB, d'apparence un simple adaptateur fabriqué en ABS ressemblant à beaucoup d'autres, il est à alimenter en 12V via secteur et pouvant être branché sur USB-A ou USB-C pour les transferts de données, les deux câbles étant inclus dans le bundle. Le MB931U-1VB fonctionnera dès l'USB 2.0, mais il sera certainement bien dommage de se priver des 10 Gb/s que permet sa compatibilité avec l'USB 3.2 Gen2, par ailleurs bien plus adapté au service d'un SSD NVMe et du traitement de gros fichiers.

L'insertion du SSD est Plug & Play, sans outil et prévue pour supporter plus de 10 000 cycles. L'adaptateur possède aussi un interrupteur on/off, une LED d'activité du SSD et est équipé de pieds en caoutchouc antidérapant (sans doute pour éviter qu'il se fasse moins rapidement la malle lorsque le chat tire sur le câble d'alimentation).

Enfin, si vous n'êtes pas concerné par du SSD U.2, mais aimeriez avoir une solution équivalente pour brancher un SSD M.2 NVMe en externe, grâce à la complémentarité du catalogue assez au poil chez Icy Dock, sachez qu'il est possible d'associer le MB931U-1VB avec un tel SSD en se servant de l'EZConvert MB705M2P-B. La garantie de l'EZ-Adapter Ex est de 3 ans, le constructeur n'a pas partagé son prix.