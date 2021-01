Chieftec a été très actif ces deux dernières années, du moins en ce qui nous concerne sur le marché français, ses produits y jouissant désormais d'une meilleure visibilité et disponibilité qu'auparavant, on ne peut que lui souhaiter que ça dure. Le come-back du constructeur a été marqué jusqu'ici surtout par des alimentations et de nombreux boîtiers, mais voilà que Chieftec complète sa panoplie du hardware gaming avec un nouveau ventilateur : le Nova NF-1225RGB, qui est — vous l'aurez deviné — un modèle 120 mm !

En voilà un nom qui nous en rappelle tout de même beaucoup un autre, tellement qu'il semble (à peine) avoir été calqué sur celui du célèbre ventilateur de Noctua, le NF-A12x25. Coïncidence ? Allez savoir, mais nous sommes un tantinet suspicieux... En tout cas, le cas échéant, mission accomplie pour le marketing de Chieftec, la relation a été établie (oups).

Pour pousser le bouchon un peu plus loin, le NF-1225RGB de Chieftec possède également une hélice à 9 pales et un roulement hydrodynamique, un ensemble a priori capable de déplacer 68 CFM, soit 115 m³/h et fournir une pression statique de 2,2 mmH2O, avec une nuisance sonore de 24 à 28 dBA (bon là, c'est très loin des 22 dBA maximum du Noctua), ce qui le placerait tout de même relativement proche de certaines des prestations offertes par le NF-A12x25. Enfin, en théorie et sur le papier, à voir en pratique. Et la comparaison s’arrête là !

Dans son cadre circulaire, le NF-1225RGB de Chieftec est PWM et moulinera au maximum à 1600 tr/min (le minimum n'est pas mentionné) et il intègre pas moins de 32 LED A-RGB, avec deux anneaux de 16 LED de chaque côté du ventilateur, pour une illumination « complexe » identique quel que soit le sens de montage. C'est via un connecteur 3 pins +5V A-RGB que vous alimenterez et pourrez gérer ça, avec l'assistance des technologies de synchronisation de la majorité des constructeurs de cartes mères. Mentionnons aussi que les pales du ventilateur sont translucides. Et enfin, notez que le NF-1225RGB est équipé de 4 pads antivibrations intégrés des deux côtés. Mine de rien, si l'on ferme les yeux sur le trop-plein (subjectif) de LED, les caractéristiques proposées sont plutôt sympathiques, mais elles sont évidemment à prouver en pratique. Le NF-1225RGB sera disponible le mois prochain, pour un tarif inconnu.