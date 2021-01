Epic continue sa campagne séduction malgré sa "mauvaise" presse récente liée à une activité overkill du CPU quand le lanceur est actif. C'est corrigé depuis, mais il est vrai que l'Epic Games Store cristallise encore les griefs, il reste loin d'une praticité d'un Steam, d'un Ubisoft Connect ex-Uplay ou d'un Origin lorsque l'on formate et que l'on veut relancer ses jeux sans avoir à les retélécharger par exemple. Mais il est vrai aussi que l'EGS fait souvent des offres sur des jeux AAA, comme on a pu le voir avec la gratuité de Total War Troy au lancement. Jusqu'au 21 janvier prochain, c'est Star Wars Battlefront II version EA qui est offert, on ne parle pas du vieux jeu LucasArt il y a 15 ans en arrière, mais de celui de 2017. Ça vaut le coup, surtout quand c'est gratuit !