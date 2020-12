Et voici le contenu de la 11e génération Rocket Lake et Comet Lake Refresh ?

Rocket Lake c'est pour Q1 2021, on le sait officiellement depuis octobre. Plus exactement, la relève de Comet Lake serait fixée au calendrier pour fin février/début mars, tandis qu'Intel ferait les choses un peu à l'envers en introduisant les chipsets de série 500 en janvier, peut-être au CES 2021. On ne peut pas dire que la gamme est très anticipée par le grand public, shooté qu'il l'est au vaccin Zen 3/Ryzen 5000 d'AMD Lab, alors que Rocket Lake semble d'ores et déjà manquer de saveur, faute d'une gamme toujours en 14 nm (la dernière nous dit-on) et dont le flagship perdrait même deux cœurs par rapport à la génération existante.

Bien sûr, il y aura le PCIe 4.0, plus de lignes PCIe, un nouveau contrôleur mémoire, l'abandon de Skylake (enfin !) pour les nouveaux cœurs Cypress Cove (avec une croissance à deux chiffres de l'IPC, selon Intel) et un iGPU Xe Gen12, et peut-être ce nouvel ensemble sera-t-il en mesure de nous surprendre agréablement, qui sait ? Mais la bataille s'annonce rude face à la dernière gamme d'AMD, qui a définitivement redistribué les cartes des performances, en gaming et en applicatif, sur desktop et sur mobile !

Tout ceci n'affecte en aucun cas le bon fonctionnement du moulin à rumeur, chaque "grande" nouveauté hardware s'y fera toujours moudre immanquablement et implacablement avant son lancement commercial. Le fait que le rythme semble désormais s’accélérer pour Rocket Lake suggère que son introduction est plus ou moins imminente, tandis que les derniers éléments du décor se mettent en place derrière les rideaux, avec les balades dans la nature d'échantillons de qualification, ou encore des détails pour l'ensemble de la gamme attendue potentiellement avant la fin de l'hiver. Aujourd'hui, ça nous a apporté ceci :

Ceci serait un Core i7/i9 Rocket Lake-S. Pour comparaison, voici à quoi ressemble un 10900K.

Des choses intéressantes à noter ? Dans l'ensemble, ce sont des informations déjà relativement connues. On remarque qu'un i9 serait désormais techniquement parfaitement à niveau avec un i7. Dans ce cas, à quoi bon garder la nomenclature i9 ? Pour le prestige ? Pour maintenir le semblant d'une concurrence face aux Ryzen 9 d'AMD ? Probablement. De ce fait, l'élément différenciateur entre i7 et i9 sera sûrement la fréquence, de quoi rendre bien difficile l’intérêt du futur 11900K face à son jumeau i7-11700K, surtout en fonction du potentiel d'overclocking de ce dernier. Pas de changement en vue pour la famille i5, qui en resterait à 6c/12t comme avant.

Voilà pour la vraie gamme Rocket Lake. Oui, parce que cette fuite suggère que les futurs modèles i3, Celeron et Pentium de la 11e génération seraient issus en réalité d'un simple refresh de Comet Lake, donc sans Cypress Cove ni d'iGPU Xe Gen12 ! Les configurations cœurs/threads seraient inchangés par rapport à Comet Lake premier du nom. En contrepartie, les fréquences grimperont probablement d'une poignée de centaines de MHz. Un choix curieux et très peu ambitieux, à croire qu'Intel sait la bataille perdue d'avance. Notez aussi que rien n'a encore suggéré l'existence de modèles "F" sans puce graphique intégrée. En gros, on pourrait déjà en déduire que cette 11e génération existera surtout pour maintenir le décorum, en attendant de pouvoir exploiter convenablement l'une des variantes du 10 nm, ou mieux, pour une riposte plus adaptée. (Source : @harukaze5719, ijiandao)