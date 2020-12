MonsterLabo est une marque fondée par quatre Belges dans un garage qui se sont fait connaître très récemment avec leur création "The First", présentée en février 2018, pris en main par Tom's FR fin juillet et commercialisée pour de bon début octobre - toujours de la même année. L'une des particularités de ce boîtier premium au format colonne est son système de refroidissement intégralement passif et commun pour le GPU et le CPU - pouvant néanmoins être assisté au moins par un ventilateur de 120/140 mm, et vu la chauffe relevée par Tom's (pour la première version) pour les VRM, les puces mémoires et le PCB, il serait certainement préférable de ne pas s'en passer.

Pour beaucoup, le passif est un rêve aussi parce qu'il sous-entend en général un fonctionnement (presque) parfaitement silencieux, deux rêves qui se font toutefois payer encore assez chèrement, dans le cas du The First comptez sur 349 €, ou alors 299 € si vous avez une bonne raison pour choisir la version ouverte Apwal (c'est bien son nom) sans coque.

Désormais, il sera également possible de s'offrir le gros radiateur passif CPU/GPU du système lui-même, que MonsterLab a baptisé "The Heart" ! Attention, c'est un gros morceau d'aluminium avec deux surfaces de contact en cuivre (une pour le GPU et l'autre le CPU) et 12 caloducs (6 pour chaque composant), le tout pèse 3 kg et mesure 200 x 185 x 265 mm, il est proposé peint intégralement en noir ou en blanc. MonsterLabo se contente d'affirmer que le radiateur n'est pas compatible avec un boîtier standard (on s'en doutait un peu), sans préciser la capacité de dissipation du bouzin. Toutefois, il suffit de se rappeler que The First peut gérer un CPU de 100 W et un GPU de 120 W (140 et 160 W si le système est secondé par un ventilateur de 140 mm @500 tr/min) pour avoir une idée des capacités du bloc en solo.

Bien sûr, vu les caractéristiques du machin, il est parfaitement clair qu'il ne s'agit pas d'un ventirad traditionnel de maison et qu'il sera en conséquence bien difficile de s'en servir avec une configuration ordinaire, et ce n'est d'ailleurs certainement pas le but de l'opération. Par contre, si vous êtes un moddeur dans l'âme avec une imagination débordante, des outils et des mains de fées, The Heart pourrait effectivement être un candidat parfait et le cœur désigné d'un nouveau projet ! Il suffira ensuite d'accepter son prix de 180 € (+20 € de livraison vers la France) avant de poser vos patounes sur le bousin. Alors, tentés ?