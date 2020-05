Si vous êtes toujours en quête d’une machine fanless, mais avec du hardware musclé, et quand bien même un système ventilé mécaniquement au minimum avec du matériel de qualité sait déjà ne pas se faire entendre, Noctua est peut-être en train de préparer l’objet de vos rêves ! Il faut dire que ça faisait un moment que plus personne n’avait vraiment tenté le gros rad pour CPU pouvant travailler torse nu, certains se souviendront peut-être tout de même de l’imposant Scythe Oroshi lancé en 2008. Il est vrai aussi que la majorité des plus gros ventirads peuvent aujourd’hui fonctionner en passif lorsque le processeur est au repos.

Toutefois, Noctua semble encore croire qu’il existe bel et bien un public pour ce genre de produit de niche, et on sait assez bien que le constructeur ne fait pas les choses au hasard et ne lancerait jamais un produit s’il n’en est pas satisfait. Justement, le futur rad en question — sûrement dans les bacs depuis quelque temps — avait été sorti en public pour la première fois au Computex 2019, aux côtés de plusieurs références Chromax, dévoilées entre-temps, et de prototypes de ventilateurs blancs, que l’on attend également toujours. Le monstre, prévu pour être compatible AMD et Intel, y affichait 1,5 kg sur la balance et promettait alors de pouvoir gérer 120 W avec une bonne ventilation naturelle, ou 180 W dans un boîtier ventilé en silence. Apparemment, la démo du Computex le montrait capable de dompter un 9900K en charge.

À ce stade, on ne connaît forcément encore ni le niveau de prestation ni le design du produit final, mais Noctua a déjà confirmé qu’il sera construit avant toute chose dans un objectif de performance, l’aspect visuel étant secondaire (comme c’est déjà dans l’habitude de la maison depuis toujours), n’y attendez pas du RGB. En tout cas, il serait désormais attendu vers la fin de l’année et on se doute qu’il coûtera son pesant de métal ! Pour l’anecdote, on rappelle que Noctua travaille aussi sur les successeurs des NH-D15 et NH-D15S, avec 7 caloducs au lieu de 6 et une surface d’échange augmentée de 10 % ; ceux-ci sont en principe planifiés un peu plus tôt dans l'année. (Source : Overclock3D)