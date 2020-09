The Beast : boitier ATX, lourdement passif et compatible RTX 30 chez MonsterLabo !

Monsterlabo n’en a visiblement pas encore terminé de chercher à impressionner les foules avec des créations fanless assez inédites. La marque avait commencé en douceur avec un boîtier mini-ITX, le p’tit premier au nom très inspiré de « The First » ! Du passif très musclé capable de gérer du bon GPU et CPU, néanmoins un peu au détriment de tous les petits composants électroniques autour, pour lesquels un minimum de ventilation mécanique s’est révélée être assez indispensable. Entre-temps, Monsterlabo a aussi décidé de commercialiser individuellement l’énorme cœur passif de son boîtier, de quoi ravir certainement quelques moddeurs.

La prochaine étape ? Toujours le même concept de passif poussé à l’extrême, mais cette fois-ci en ATX : voici "The Beast" !

Monsterlabo The Beast The First Dimensions 380 x 210 x 450 mm Format ATX 205 x 215 x 430 mm Format SFF Matériaux Acier 2,5 mm Aluminium 6 mm Verre trempé Acier, aluminium Poids/Volume MonsterLab dit "lourd (approximativement)" 7 kg / 19L Refroidissement intégré 2 gros radiateurs de 3 kg chacun 20 caloducs de 6 mm (10 par composant) 6 ponts thermiques en cuivre 1 gros radiateur de 3 kg 12 caloducs de 6 mm (6 par composant) Mobale Mini-ITX à ATX Mini-ITX Processeur LGA 1150/1151/1200/2066 AM3(+)/AM4/TR4 - GPU jusqu'à 290 mm jusqu'à 270 mm Alimentation jusqu'à ATX ATX, SFL-L, SFX jusqu'à 160 mm Stockage jusqu'à 4 x 3,5" ou 8 x 2,5" 1 x 3,5", 3 x 2,5" I/O 2 x 3,5 mm, 1 x USB-C, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 2 x 3,5 mm, 2 x USB 3.0 Puissance max/puce 300 W et + 180 - 190 W Limites refroidissement fanless CPU : 150 W GPU : 150 W CPU : 100 W GPU : 120 W Limites refroidissement actif CPU : 250 W GPU : 320 W (avec 2 x 140 mm @500 tr/min) CPU : 100 W GPU : 160 W (avec 1 x 140 mm @500 tr/min) Ventilation optionnelle 2 x 140 mm 1 x 120/140 mm Impose l'usage d'une alimentation SFX Watercooling Quel intérêt ? Non Prix Sans doute assez cher ! 349 € Dispo Premier batch livrable Q1 2021 Pré-commandable à partir du 9/10 et jusqu'au 12/12 En stock dès Q2 2021 Q2 2019 Page Produit The Beast The First

Serait-ce enfin le boîtier ATX passif dont beaucoup rêvent déjà depuis des années ? Peut-être ! Notez que The Beast pourra aussi être livré (ou équipé par la suite) avec deux ventilateurs de 140 mm, Monsterlabo propose généralement des modèles de chez Noctua et à 500 tr/min autant dire qu’ils ne risqueront pas de se faire remarquer. Ce ne sera plus du fanless, mais l'esprit silencieux du passif restera sauf. De toute façon, il faudra au moins ça pour aider le système passif dans sa compatibilité assumée avec une GeForce RTX 30 ou un Threadripper !

En tout cas, Monsterlab semble avoir encore une fois très bien soigné la construction et finition de son boîtier, qui s’annonce assez lourd avec son amas de métal et de verre trempé, mais le constructeur n’a pas spécifié le poids exact. On appréciera aussi d’y voir une connectique en façade assez complète, qui présente pas moins de 5 ports USB, dont un Type-C, même si l’on regrettera un peu le choix de l’USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) au lieu de Gen2. Enfin, malgré son système passif — bien en évidence — The Beast garde le format d’un boîtier ATX parfaitement ordinaire et peu donc loger autant de hardware qu’un autre.

Monsterlab n’a pas donné de prix pour sa dernière création, mais en prenant pour point de référence les 349 € d’un The First, et le fait qu’il s’agit d’un marché de niche et d’un produit unique, attendons-nous à quelque chose de très bien épicé. Néanmoins, on a assez hâte de voir la bête en action et de savoir si elle tient ses promesses, surtout à l’œuvre avec une carte Ampere ! Selon la roadmap du constructeur, la première vague de test arrivera le 15 octobre, puis le 15 novembre. Enfin, après la livraison du premier batch, le boîtier arrivera définitivement en stock au courant du deuxième trimestre de l’année prochaine.