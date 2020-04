Le voilà, le ventirad que l’on attendait tous, ou pas. Non, le CoolStorm CT404B Hurricane n’est pas une erreur, mais bien une nouvelle tentative de la marque coréenne importée en Europe par X2 pour tenter de se faire une place sur un marché déjà bien disputé. Ce qui est certain, c’est que le constructeur s’est fermement engagé sur la voie de la licorne RGB pour se distinguer, en témoigne tous les produits que nous avons déjà vu passer jusqu’ici.

Sur le papier, ce CT404B Hurricane ne révolutionne a priori rien, c’est une tour parfaitement conventionnelle avec une multitude d’ailettes en aluminium embrochée sur une base direct-touch de 4 caloducs en cuivre de 6 mm d’épaisseur — le détail sympathique, c’est que la tour est camouflée en noir de la tête au pied. Ce n’est par pour autant que le ventirad se la jouera particulièrement furtif, Abkoncore ayant opté pour une configuration push/pull avec deux ventilateurs HR120 Spectrum Sync à roulement hydrodynamique de son propre cru et dont le design façon jante de Hummer joue un peu la différence par rapport à un ventilateur classique, notamment par le fait que l’unique bras du moteur se trouve ici côté prise d’air au lieu de la sortie. Est-ce un petit changement qui ferait une différence, même minime, sur la manière dont l’air circule à travers le ventirad ? À voir. En attendant, ça change un peu de la tronche ordinaire.

Pour compléter le tour du paysage technique du CT404B Hurricane, sachez que la tour mesure 157 x 107 x 128 mm pour un total de 1 kg de métal et de plastique, avec ses deux ventilateurs 4 pins (+ 3 pins ARGB) capables de mouliner entre 800 et 1800 tr/min pour un déplacement d’air maximal de 50 CFM. Abkoncore annonce une compatibilité avec la majorité des sockets mainstream Intel et AMD, pour lesquels le Hurricane promet aussi une capacité de dissipation jusqu’à 170 W du CPU.

À 40 € TTC, le tarif est également relativement doux, particulièrement si l’on considère qu’il est assez rare d’avoir deux ventilateurs ARGB (et hydrodynamiques) pour ce prix-là, mais il s’y heurtera tout de même à plusieurs références ayant déjà largement fait leur preuves, notamment chez Arctic, be quiet !, Cooler Master ou encore Scythe.