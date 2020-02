On aurait pu le penser, mais apparemment non. Zalman, acteur majeur et incontournable du refroidissement dans les années 2000/2010 n'est pas mort. Toutefois, s'il vit encore, on ne peut pas dire que ce soit l'annonce du jour qui le rend bien vivant et en pleine santé. En effet, le géant s'est fait doubler par les constructeurs de GPU sur les coolings maison, et la firme n'a pas su prendre le virage de l'AIO classique, même si elle a eu 3 générations de Reserator. Niveau ventirads, peu ou quasiment pas de nouveaux modèles, suivi des sockets laissant à désirer, loin d'un Noctua par exemple dans la philosophie, ça fait lourd pour Zalman.

Pourtant, aujourd'hui, la firme annonce l'arrivée de trois pâtes thermiques, STC-7, STC-8 et STC-9. Basées sur des particules d'aluminium, d'oxyde d'aluminium et d'oxyde de zinc, et agrégées avec de l'huile de silicone, ce qui les différencie est leur conductivité. STC-7 offre une conductivité à 7.2 W/mK et sera vendue en seringue de 4g à 6.90€. La STC-8 passe à 8.3 W/mK et sera vendue en seringue de 1.5g à 4.90€. Enfin la STC-9 est à 9.1 W/mK, repasse en seringue de 4g pour 9.90€.

Mais voilà qu'arrivent deux ventirads qui sont identiques à la couleur près. Les deux CNPS16X seront au choix, noir ou blanc. C'est un ventirad format tour, mesurant 165mm de haut x 140mm de largeur x 100mm de profondeur, pesant 880g, avec 4 caloducs de 6mm de diamètre en U, dont la base est au contact direct du CPU. Le reste est des ailettes d'aluminium. Il y a un ventilateur de 120mm 4pins PWM qui peut tournoyer de 800 à 1500 TPM, débiter entre 75 à 90 mètres cube par heure, et ronronner entre 25 et 29 dBA. Les deux carlingues, noire ou blanche, peuvent s'illuminer, ainsi que l'insert du ventilateur, grâce à des LED ARGB.

Zalman peut dissiper 150W avec ses CNPS16X. Les sockets supportés sont l'AM3/AM4, LGA115x et LGA20xx. On en a déjà entendu parler par le passé, mais cette fois ils sont officiels et d'ores et déjà référencés sur la toile, même chez nous. Le prix public conseillé est de 59.90€, il est annoncé chez LDLC par exemple, un des rares à distribuer du Zalman encore, pour des tarifs, comment dire, plus élevés, avec du stock pour la version noire (75€) et pour le mois de mai pour la version blanche (65€).