Avec sa série xx3, AGON, la branche gaming d'AOC, a poussé les spécificités de ses écrans. En octobre 2019, suivez bien parce que c'est un peu coton, AOC avait lancé l'AG273QX, 27" WQHD à 165Hz et FreeSync 2 et animé par une dalle VA. Plus tôt en janvier 2019, AOC avait officialisé l'AG273QCX, mêmes specs mais dalle SVA et 144 Hz, donc théoriquement plus lente. En ce mois de février 2020, on a droit à une version encore plus rapide avec l'AG273QZ. Ce dernier embarque une dalle TN, WQHD encore, affichant un temps de réponse de gris à gris de 0.5ms, et un taux de rafraichissement de 240Hz.

Les deux plus anciens étaient FreeSync 2, ce qui impliquait gestion de FreeSync, gestion de la LFC, et affichage HDR. Ce nouvel écrin est FreeSync 2, connu désormais sous le nom de FreeSync Premium Pro depuis le dernier CES. Il couvre 126.4% du spectre sRGB, 93.7% du AdobeRGB, et bien entendu il est HDR400 comme l'impose la norme. Il y a des tas de fonctionnalités, et même un anneau de LED à l’arrière de l'écran qui a pour but de minimiser la fatigue oculaire née du grand écart de luminosité entre le moniteur et l'environnement surtout dans le noir.

Par contre, AGON fait du "Nvidia" dans sa philosophie, car son moniteur sera vendu à 769€, avec une dispo prévue pour février, il reste donc quelques jours pour son lancement.