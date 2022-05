Comme dans toutes les conférences du genre, à l’Intel VisiON se trouvent des conférences plus ou moins informatives, des annonces de nouveaux produits, mais également des stands de démonstrations permettant aux diverses boîtes d’exposer leur domaine expertise de manière conviviale. Or, il se trouve que certains cerveaux de la firme se sont dit que vanter les progrès en matière de gravure serait une bonne idée ; et a donc exposé tranquilou des wafers en Intel 7, mais aussi en Intel 4, et même en 20A et 18A. Grand mal leur en a pris, car les caméras du comptoir rôdaient : voilà donc les premiers clichés 100 % officiels de Meteor Lake (et de Sapphire Rapids, au passage) pour le plus grand plaisir de vos yeux gourmands — petits voyeurs !

Commençons par le vif du sujet avec Meteor Lake. Prévue pour un design à base de chipsets — le wafer ne suffisait apparemment pas, des CPU mobiles étaient également en exposition… laissant clairement voir les p’tites puces — cette génération devrait normalement succéder à Alder Lake l’an prochain, inaugurant ainsi l’Intel 4 comme finesse de gravure (ex-7 nm si vous avez suivi les renommages). Attention, bien que ces clichés soient authentiques — c’est-à-dire pris sous la surveillance assidue des représentants de la firme —, rien ne garantit que ce design soit celui retenu pour la production finale : les supputations restent donc encore incertaines, d’autant plus que plusieurs variations de l’architecture sont souvent au programme (par exemple, Alder Lake est produit sur deux die, un 6 +8 cœurs PCIe 4.0, et un 8 +8 en PCIe 5.0).

Visiblement, le bousin semble être un octocore non hétérogène (les quatre cœurs étant de part et d’autre, sur la moitié inférieure) accompagné de sa partie graphique Xe sur laquelle nous nous abstiendrons de faire de commentaire, si ce n’est que sa cache est visiblement partagé avec le CPU, et qu’elle occupe une petite moitié du die. Rajoutez les contrôleurs divers (PCIe 5.0 ?) sur les bords, et voilà le travail !

Au niveau du packaging, deux saveurs au moins sont au programme — tout comme Alder Lake mobile, d’ailleurs : basés sur le même assemblage de chiplet (CPU et GPU + SOC + IO), l’une est en format ultra-réduit (BGA Type 4) là où la première, en type 3, lui laisse de quoi respirer. Enfin, pour ce qui est de la date de lancement, Meteor Lake se profile pour l’an prochain, succédant à la treizième génération Raptor Lake qui devrait arriver plus tard cette année. Pfiou, quel rythme infernal !

Vous pensiez être arrivé à bout ? Que nenni mes chers : voilà un Sapphire Rapids qui débarque également, bien plus dans l’embonpoint — alors même qu’il ne s’agit que d’une tile de 15 cœurs maximum — dont 4 se retrouvent collées ensemble dans un processeur.

D’ailleurs, quitte à parler du segment pro, les versions sur socket étaient également présentes : de quoi contempler ce monstres avec la HBM qui l'entoure. Ces CPU qui tiendront place dans les serveurs des professionnels fortunés, notamment dans le prestigieux supercalculateur Aurora intégrant au passage les GPU Ponte Vecchio... qui se trouvait comme par hasard juste à côté !

Pour terminer, chose promise, chose due : voici deux autres design d’un tout autre type : il n’est point question ici de graver un processeur, mais simplement de motifs de tests servant à la future avancée majeure des bleus : le RibbonFET ; remplaçante du FinFET actuellement en usage jusqu’à l’Intel 4. Et, pour le coup, les bleus ont été généreux : deux wafers ont été rendus publics, le premier en 20A, le second en 18A, couvert non pas de puces, mais des strilles d’espacement variable : probablement une matrice de test permettant de vérifier la précision effective du bousin. Pour les performances, il va falloir encore patienter, au moins jusque mi-2024 !

N'hésitez pas à cliquer, ce HW porn est encore plus beau de près que de loin !