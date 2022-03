Bon, folie douce hein, pas folie furieuse, mais les catcheurs sont présents. Un premier coup de projo sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) nous prouve que malgré une 10e place, le dernier WWE montre sa frimousse pour la deuxième semaine consécutive, c'est pas rien dans un classement Valve mine de rien. Elden Ring tient bon la barre, rien à signaler pour le moment, et on notera des acteurs globalement similaires à la précédente, avec la triste expulsion de DL2, ça devait finir par arriver.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 11

Semaine 10 Semaine 09 1 Elden Ring Elden Ring Elden Ring 2 Steam Deck Steam Deck Risk of Rain 2: Survivors of the Void 3 It Takes Two Elden Ring Elden Ring 4 MONSTER HUNTER RISE Core Keeper Dying Light 2 Stay Human 5 Core Keeper Risk of Rain 2: Survivors of the Void Dread Hunger 6 Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 7 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Risk of Rain 2 8 Elden Ring Dread Hunger Lost Ark Vanquisher Starter Pack 9 Dread Hunger Dying Light 2 Stay Human Destiny 2 : La Reine Sorcière 10 WWE 2K22 WWE 2K22 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition

En revanche, si on zieute un peu les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on s'aperçoit que les catcheurs ont un petit succès notamment sur Xbox One, qui a pris l'habitude de ne rien faire comme les autres. Sinon on retrouve encore les grosses sorties récentes, scénario classique ici, avec encore une fois un Elden Ring en grande forme notamment en version physique sur PC. Pour combien de temps encore ?