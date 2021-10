G.Skill avait déjà dévoilé sa DDR5 gamme Trident Z5, avec du RGB plus discret, et des courbes plus douces, moins tranchantes. Visuellement, c'est une réussite, assez logique, puisque les Trident Z en DDR4 avaient déjà une bonne tête. Son catalogue comportait des kits de 32 et 64 Go avec des fréquences diverses, DDR5 5600 à 6400, cas 36 ou 40 selon vos moyens financiers. Mais apparemment, ce n'était pas assez, car la firme vient de valider un nouveau kit de 2 x 16 Go de DDR4 6600, et qui conserve les latences les plus rapides actuellement pour la DDR5, à savoir cas 36-36-36-76. Pour y parvenir, le constructeur a sélectionné ses meilleures puces Samsung.

Cela semble anodin, un cas 36 quand on voit la DDR4 à cas 14 (et parfois 13 en 2133 comme chez HyperX), mais il serait fou de comparer directement ces chiffres tant la technique est différente. Pour situer la prouesse, rappelez-vous qu'ADATA avait montré de la DDR5 8118 cas 50-50-50-160. Au final, et ce que tout le monde attend, c'est réellement des tests de performance sur Alder Lake avec la DDR4 et la DDR5, afin de voir si le jeu en vaut la chandelle, car il ne fait aucun doute que ce genre de mémoire, comme celle présentée dans ce billet signée G.Skill, ne sera pas à la portée de toutes les bourses.

C'est vachement petit, cliquez pour agrandir !