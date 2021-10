On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. En matière d'IT, l'augmentation des performances va de pair avec la chauffe, et tout ça à cause de la diminution de la finesse de gravure. Plus on augmente la densité en transistors, et plus on chauffe par effet Joule, et la dissipation devient problématique puisque la surface d'échange devient ridiculement petite. Le heatspreader ne représente pas la vraie surface d'échange, la seule qui a pignon sur rue reste celle du die au contact du même heatspreader. Et celle-là, elle se réduit au gré des finesses de gravure. Tout ce rappel pour dire qu'Alder Lake ne devrait pas échapper à cette problématique, surtout si Intel met de grosses fréquences pour assurer les performances. Le 10 nm posera ce souci avec cette architecture monolithique, AMD ayant augmenté ses surfaces d'échange en multipliant les chiplets, exception faite du 5800X qui est le vilain petit canard du catalogue, inévitable avec un die et des tensions poussées.

En tout cas, c'est ce qu'il ressort du bilibili. Le CPU 12900K ES clocké à 5.2 GHz sur tous les coeurs, avec une tension de 1.385 V consommerait 330 W. On ne sait pas si c'est en pointe ou en continu, mais à sa décharge, le CPU semble bien overclocké, en atteste la tension qui nous semble très haute, ainsi que la fréquence tout coeur de plus de 5 GHz. Théoriquement elle peut atteindre 5.2 GHz, mais sur un ou deux coeurs, et avec le boost opportuniste TB2/3 ainsi que le Thermal Velocity Boost. Mais en aucun cas sur tous les coeurs.

De premiers documents laissaient entendre que, par nature, Alder Lake serait plus énergivore que les déclinaisons Skylake, aussi nous verrons bien ce qu'il en est lors des tests officiels, avec des mesures faites avec de vrais appareils !