Comment envisager la DDR5 sans G.Skill ? C'est simple, tout comme le gaz est à Pascal, la gomina est à Matt, le book des blagues foulaires est à Nico, la DDR5 ne peut exister sans G.Skill. Le géant aura eu le temps de se préparer à l'arrivée de la nouvelle génération, et aura peaufiné le design de ses Trident Z5. Globalement, on retrouve la ligne des Trident Z4, mais avec des lignes plus douces, moins anguleuses, et une intégration du bandeau LED plus discrète. Cette philosophie de relooking, nous l'avions vu sur les barrettes Colorful il y a quelques jours. Il y aura deux coloris de radiateur, noir ou gris, en sachant que les deux ont une bande noire médiane qui comporte les inscriptions Trident Z5 RGB. Comme prévu, les barrettes auront la fameuse puce de gestion PMIC de tension.

Pour marquer le coup, la marque proposera, pour débuter, de kits de 2 x 16 Go, et il y en aura pour tous les goûts. Les plus tranquilles opteront pour de la cas 40, les plus téméraires, ceux qui veulent toujours plus, partiront sur la cas 36. Ces deux "latences" se retrouvent sur l'ensemble de la gamme que voilà :

DDR5 5600, DDR5 6000, DDR5 6400 : cas 36-36-36-76 ou cas 40-40-440-76

Lancement prévu en novembre 2021, nous savons que ce sera le 4, mais G.Skill a pris le soin de ne pas dévoiler la date, le stagiaire chez MSi s'en est déjà occupé !