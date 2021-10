Comme la plupart des fabricants d'alimentation, Enermax tient un catalogue relativement large et diversifié, où chacun peut en principe trouver watts à son PC. Si le fabricant n’est certainement pas toujours le premier choix face aux ténors du marché que sont Seasonic et Corsair, certaines de ses références valent sans aucun doute le détour autant que d'autres, les OEM étant de toute façon assez souvent les mêmes, le reste est une affaire de prix. Cela étant dit, Enermax n'a pas toujours été la marque la plus douce avec ses tarifs, notamment pour les modèles très haut de gamme.

Mais rien de tout ça aujourd'hui, puisque le produit concerné est une référence d'entrée de gamme dans la série MarbleBron, introduite fin 2020. Derrière ce nom très original se cache une gamme d'alimentation certifiée 80PLUS Bronze, construite sur les bases d'une plateforme CWT. En sachant que 80PLUS Or est la certification la plus courante, il y a de quoi être un peu déçu, mais le bronze reste encore en 2021 l'alternative la plus étoffée après l'or. Après tout, il en faut bien pour toutes les bourses, les prix grimpent encore assez vite dès lors que l'on recherche une alimentation avec une certification supérieure et une grosse puissance. Toutefois, c'est l'occasion aussi de rappeler que le choix de la boite à jus est crucial !

La nouveauté du jour c'est qu'Enermax a pris la MarbleBron 850 W et lui a collé des LED ARGB sous le capot. Un truc assez à la mode, mais dont on a toujours du mal à deviner l'utilité, d'autant plus que l'alimentation est un composant très souvent caché. Ventilateur 120 mm haute pression et panneau latéral sont ainsi éclairés et peuvent être synchronisés via le nouveau connecteur +5V-GND avec le reste du PC - chouette ! Relevons qu'Enermax a bien placé l'écrit latéral dans le bon sens, de sorte à ce que la fenetre de l'alimentation - si elle existe - vous montre bien MarbleBron, et pas norBelbraM. ASUS n'avait pas eu cette présence d'esprit avec ses alimentations Thor...

Pour le reste, vous aimerez peut-être aussi savoir que le hardware est inchangé par rapport au modèle sans lumière. La MarbleBron est semi-modulaire, comme on ne le voit plus trop souvent ces derniers temps, une caractéristique pourtant souvent plus pratique et cohérente qu'une modularité à 100 %. La plateforme CWT propose aussi tout ce qu'on attend d'une alimentation moderne : active PFC, quelques condensateurs électrolytiques japonais, un seul rail +12V (capacité de 70A, soit 840 W), un convertisseur DC/DC, les protections OVP, UVP, OPP, SCP et OTP. L'efficacité de l'alimentation sera donc celle de la certification 80PLUS Bronze, soit un rendement de 88 % à 50 % de charge (cf. la piqûre de rappel). Vous y trouverez aussi une bonne quantité de câbles pour alimenter tout votre hardware. La MarbleBron 850 W RGB existera en noir et en blanc, et coûtera 109,99 €.