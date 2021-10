Si le nom de Magic Leap vous est familier, c’est très probablement grâce à leur vidéo promotionnelle de 2015, un concept sympathique qui n’est — bien entendu... – jamais été concrétisé. À la place, la firme a dévoilé en 2018 un premier casque, ou plutôt une paire de lunettes, pour lesquels un des travaux de recherche se focalisait sur... la projection de fond marin. Vous vous en doutez sûrement, ces perspectives n’ont pas vraiment fait rêver les investisseurs, si bien que la maison-mère a fini par licencier 1000 de ses employés en 2020 afin de se recentrer sur des applications professionnelles.

Apparemment, la restructuration n’a pas touché si durement la firme que ça, puisqu’une seconde itération du bousin est au programme, en témoigne le dernier post du blog officiel de Magic Leap, proposant quelques détails croustillants... mais pas de caractéristiques techniques.

Si le design évolue pour proposer quelque chose de plus "plat", le principe reste encore et toujours le même : superposer à la réalité des rendus 3D plus ou moins bien intégrés, une technologie dont raffolent les entreprises pour former leurs employés autrement que directement sur le terrain. Sur cette deuxième version, la seule amélioration annoncée est l’élargissement du champ de vision... vertical ; un choix à contre-courant de ce qui se fait dans le domaine de la VR vidéoludique, qui préfère un champ de vision horizontale afin de voir correctement autour de soi. Peut-être que l’orientation pro du nouveau bidule y est pour quelque chose ? Reste à savoir si ce choix va séduire ; mais, pour cela, il va falloir attendre l’annonce officielle des autres caractéristiques techniques du casque, lui-même prévu pour 2022 ! (Source : UploadVR)