Chaque mois, les prix de la RAM sont sujets à modifications, c'est même une fluctuation qui est quotidienne. Nous faisons ce bilan tardivement, qui vaudra pour décembre et janvier. Les 3 derniers mois, les tarifs des puces de 512 Mo de DDR4 2400 descendaient doucement. Quant aux 512 Mo de DDR3 1866, c'était l'inverse, bien que c'était une remontée très subtile. Voyons ce qu'il en est actuellement.

La courbe se passe de commentaires, il y a un rebond, qui est étrangement plus marqué du côté de la DDR3 que la DDR4, probablement parce qu'il en est produit encore moins que d'ordinaire, à quelques mois des débuts de la DDR5 avec modification des chaines de production, ou simplement parce que la demande est plus forte sur ce type de mémoire ponctuellement ? En tout cas, il n'y a pas de quoi s'affoler, puisque nous voyons régulièrement des prix de fou sur des kits de 2x16 Go de DDR4 3200 C16 autour des 100€ !

Par contre, si vous suivez les prix en boutiques, ce qui coute cher, ce sont les barrettes aux puces binnées, comme la DDR4 3600 C16, on ne parle pas de la DDR4 3800 C14 hors de prix, plus de 3x plus chère à iso capacité que la DDR4 3200 C16 pour un différentiel de performance de l'ordre de ? Alors que la DDR4 3600 C18 est 10% plus chère que la fameuse DDR4 3200 C16, preuve que le bin se paye très cher !