Les RX 6900 XT de référence sont là, enfin comme tout matériel depuis septembre, on devrait dire lancées. La dispo quasi inexistante permet aux tarifs de grossir largement, une RX 6900 XT de référence, voire même customisée se négociant autour des 1200/1300€ selon la marque quand le MSRP est à 999$. La pénurie et les prix qui en découlent font que c'est le pire moment pour acheter un GPU, puisque par effet cascade, toutes les cartes sur tous les segments ont prix cher. Il suffit de regarder la Sapphire RX 5600 XT Pulse qui se trouvait sous les 290€ et qui se balade à 350. Bref, si vous pouvez attendre, faites-le. Si vous êtes dans l'urgence, non seulement vous raquerez, mais en plus vous aurez peu de choix. Parenthèse fermée, voici une grosse carte signée GIGABYTE.

La RX 6900 XT Gaming OC se pare de la même charte graphique que les RDNA2 et Ampere de la même série, il n'y a donc pas de surprise. Elle est en revanche triple slop bien que l'équerre arrière occupe 2 slots, elle s'alimente via 3 prises PCIe 8 pins (alim de 850W recommandée), et mesure 28.6 cm. On notera qu'en hauteur, la carte reste au niveau quasiment de l'équerre de fixation. On retrouve un gros Navi 21 avec 5120 Stream Processors, 16 gigots de GDDR6 16 Gbps, sur bus 256-bit. Le GPU est vendu comme overclocké, mais les marges sont très minimes par rapport aux cartes de référence, pour ne pas dire absolument anecdotiques. La fréquence gaming est à 2050 MHz contre 2015 aux RX 6900 XT de référence, tandis que la fréquence en boost monte à 2285 MHz, soit 35 MHz de plus que la carte de référence, une paille en somme. Pas de prix, mais ça douillera, comme tout ce qui se fait en ce moment. La carte est en précommande à plus de 1300€...chez nous.