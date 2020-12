Les T-Force Vulcan Z sont une nouvelle fois en promotion, représentées cette fois par un kit de 16 Go cadencé à 3600 MHz C18. Équipé de chipsets maison (fabriqués par TeamGroup), le potentiel d'overclocking de ce kit est confortable et permettra de monter un poil en fréquence ou de serrer les timings d'origine pour plus de performances. Il passe pour quelques jours à 69,65 € chez Rue du Commerce. Les frais de port seront en sus et débutent à 1,99 € et vous profiterez d'une réduction de 3,48 € avec le code LASTCHANCE (merci les ragots). Notez que les modules profitent d'une garantie constructeur à vie. Si vous avez besoin de changer votre mémoire, notre lien est en bas de page.