Le PNY XLR8 CS3030 est une nouvelle fois à l'honneur avec un tarif intéressant pour la version 500 Go. Amazon le propose à 59,99 € livraison incluse. Ce modèle embarque un contrôleur Phison PS5012-E12 et se situe dans l'entrée de gamme du segment. Ainsi équipé il sera capable de débiter jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Doté d'un cache SLC de 48 Go, il faudra être indulgent si vous le saturez. En pratique, sauf besoins spécifiques, vous serez très peu impactés. Malgré son positionnement, il dispose d'une garantie de 5 ans et d'une endurance énorme donnée à 800 To sur cette durée. L'offre ne sera pas éternelle, alors foncez chez Amazon via notre lien !