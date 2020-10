Qu'est-ce qui devient plus difficile à chopper en pré commande qu'un pass 3 jours pour le Hellfest ? Si vous avez répondu une carte RTX 30x0, le Comptoir vous félicite avec une nouvelle profanation pour illustrer la situation actuelle. En effet, il n'est pas secret que les cartes graphiques basées sur Ampere sont difficiles à commander, avec une industrie qui fonctionne en flux tendu et une hype mal anticipée. De plus, la gestion des commandes sur les sites de fabricants ou les plateformes de distributions classiques n'a pas été filtrée en conséquence, avec des personnes qui ont acheté plusieurs modèles d'un coup, que ce soit pour des raisons logiques - comme des petits assembleurs de PC - ou pour faire de la spéculation sur Ebay.

Cependant, NVIDIA a vite calmé le jeu sur son site pour les versions FE des cartes, mais cela n'empêche pas les OEM de finir avec des stocks dévalisés en permanence. C'est dans ce sens qu'EVGA a décidé d'intervenir, tout du moins sur son site officiel US, en limitant les achats d'une commande par utilisateur. Le nombre de conditions est même plus strict :

L'acheteur doit disposer d'un compte EVGA avec une adresse mail vérifiée avant de pouvoir faire une demande de notification.

Une notification sera envoyée à l'acheteur lorsque son tour viendra pour acheter une carte RTX 30x0.

À partir de ce moment, l'acheteur aura 5 h maximum pour acheter la carte, sans quoi celle-ci sera de nouveau dans la liste d'attente, et vous devrez recommencer la manipulation.

Toutes ces restrictions montrent qu'il est plus difficile que prévu pour le fabricant de fournir ses clients US, son bastion principal. Ce système n'est pour l'instant réservé qu'au site américain, néanmoins il n'est pas exclu que par la suite, les différentes plateformes internationales d'EVGA soient concernées. Et il n'est pas impossible que par la suite, d'autres fabricants fassent pareil, de peur que les clients finissent par bouder les nouvelles cartes graphiques à cause de la déception. (source : Techpowerup)

Voici un lot de jeunes geeks en attente de leur notification pour obtenir le Saint Graal vert.