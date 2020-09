La marque ADATA fait encore parler d'elle, après son SSD GAMMIX S70 d'hier, nous revoilà partis pour découvrir cette fois-ci un kit DDR4 de la société. On retrouve donc un kit au nom très long, nommé XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB, qui comme l'indique sa nomenclature - bouh le vilain mot - est équipé de RGB et de la panoplie gaming habituelle. Alors, cette mémoire vaut-elle le détour ?

C'est un peu la course à la performance que se font les constructeurs de matériel, nous avions par exemple eu le droit à de la 5100 MHz chez Crucial et même à une augmentation de la fréquence chez Patriot. Nous passons maintenant à ADATA qui propose un kit aux arguments de taille - nous parlons de ses specs, rassurez-vous - avec des fréquences montant jusqu'à 5 GHz. Le kit en 3800MHz aura des timings de 19-26-26, le 5000 MHz quant à lui reste sur quelque chose de similaire, en 19-28-28, tous deux avec une tension de 1.5V. Les modules sont disponibles en kit de 16 Go, en deux barrettes de 8 Go. Ce nouveau modèle de chez ADATA sera donc à privilégier avec les contrôleurs mémoires Intel, puisque ceux-ci se montrent plus dociles avec les hautes fréquences. Pour Ryzen, il faudra plutôt se tourner vers des modèles moins véloces - nous vous les avions présentés en avril- en 3600 MHz, puisque les gains sont dégradés au-dessus de cette valeur.

Vous l'aurez compris, le principal atout de ces barrettes réside dans le look, avec un dissipateur en aluminium du plus bel effet et une illumination RGB présente, de quoi décorer votre config fraichement achetée. Le tout est contrôlable via l'application XPG RGB Sync de la marque, mais reste compatible avec les applications des autres constructeurs. Face à la concurrence, on pourra comparer ce kit à la bien connue Trident Z Royal de chez G.Skill mais aussi à Corsair Dominator Platinum. Un produit bien énervé - vous l'avez bousculé voyons - et qui roule vite, très vite même… Ce sera donc à réserver pour les plus grosses configurations.