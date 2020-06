Le constructeur GeIL annonce une nouvelle série de mémoire DDR4 nommée ORION. La marque avait lancé en 2019 sa EVO X II au look très assumé avec une variante certifiée ROG - umm... la bonne certif - et nous revient désormais avec cette nouvelle gamme un poil plus simpliste. Exit les leds dans tous les sens, les ORION se focalisent sur l'essentiel, avec un dissipateur low-profile et puis c'est à peu près tout.

Vous trouverez une plage de fréquence allant de 2666 MHz pour l'entrée de gamme à 4000 MHz pour le plus gros modèle. Les latences ne sont pas follichonnes, on trouve du CL16 pour 3200 MHz ou bien du CL19 pour la 2666 MHz, autant dire que cela ne fait pas rêver. Seuls les kits à plus hautes fréquences arborent des chiffres nettement plus élogieux, bien que très classiques pour la fréquence de fonctionnement. Les tensions varient de 1.20 V à 1.35 V en fonction du kit, rien de bien marquant par rapport au reste des DDR4. Tout ceci est donc très banal, sur le papier ce n'est pas plus performant que la moyenne et ce n'est pas médiocre non plus.

Une fois n'est pas coutume, la marque vous propose une variante certifiée AMD qui est censée vous apporter une très bonne compatibilité - valide au moins pour ZEN1 et son contrôleur mémoire capricieux. Les ORION ciblent les gamers, mais aussi les créateurs de contenu - le marketing n'a pas froid aux yeux -, on tentera avec insistance d'établir un lien entre les deux, pour au produit qui n'a finalement de gamer que son nom.

Plusieurs variantes sont disponibles, allant de 8 à 64 Go en une ou deux barrettes. GeIL n'a pas communiqué beaucoup d'informations, pas de date de sortie ou de prix, il faudra prendre son mal en patience. Si l'on se base sur les spécifications et la proposition de gamme, sans trop s'avancer, on peut s'attendre niveau prix à quelque chose de similaire à de la Crucial Ballistix de base. Le produit est tout de même garanti à vie, reste à voir dans quels pays et par quels revendeurs / organismes sera distribué cette mémoire (la marque est souvent mal déservie en Europe, avec passage presque obligatoire par des vendeurs tiers).