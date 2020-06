Décidément, Microsoft pousse son nouveau jouet sous Chromium jusqu'au bout. Fière de l'imposer sur tous les PC tournant sous Windows 10 et l'ayant optimisé avec sa nouvelle gestion de la mémoire vive, la Raymonde tient à revenir au-devant de la scène au niveau des navigateurs web, en cherchant à monter sur la première place du podium, bien que le système employé est en partie développé par Google qui est le propriétaire de Chromium. Mais être présent uniquement sur les PC sous Windows 10 ne suffira pas, et le nouveau moteur lui permet d'être aussi présent sous Mac, iOS et Android. Mais il reste un autre domaine où la firme n'avait pas encore communiqué : quid des anciennes versions de Windows ?

Et bien cela sera chose faite, le navigateur sera proposé aussi pour Windows 7 et Windows 8/8.1 à travers une mise à jour du système, à l'instar de ce qui est prévu pour Windows 10. La différence par contre, c'est qu'il s'agira d'un simple rajout de logiciel, ce qui ne changera pas vos réglages de navigateurs par défaut. Cela voudra dire aussi qu'Internet Explorer sera toujours là pour les plus nostalgiques. Petit point à savoir pour Windows 7, il faudra avoir ad minima le Service Pack 1 et installer deux mises à jour qui pourront être proposées par le Windows Update. Il semble que Microsoft cherche à devenir calife à la place du calife dans la course aux navigateurs web. (source : support de Microsoft)

Après Directx 12, au tour du sort de résurrection Edge d'être utilisé.