La page AnandTech se tourne, le site ferme

Ne niez pas ; nous savons que vous nous faîtes parfois des infidélités. Et il est très probable que vous soyez déjà allé, au moins une fois, batifoler du côté d’AnandTech. Hélas, cette adresse réputée affiche désormais porte close.

AnandTech : 1997-2024

Fondé en 1997, AnandTech, qui doit son nom à celui de son fondateur, Anand Lal Shimpi, était, encore de nos jours, l’un des médias de référence dans ce milieu. Ses membres proposaient notamment des dossiers de type deep dive particulièrement travaillés et instructifs.

Malheureusement, Ryan Smith, qui avait repris les commandes du site il y a une dizaine d’année à la suite du débauchage d’Anand Lal Shimpi par Apple — Jensen et Lisa, si vous passez par là <3 — a annoncé aujourd’hui qu’AnandTech, propriété de Future PLC (une firme qui possède de nombreux médias, d’Android Central à Cycling Weekly en passant par GuitarPlayer, mais aussi, pour rester dans notre domaine, Tom’s Hardware US, Tom’s Guide US, TechRadar ainsi que PCGamer, entre autres) fermait.

Le site ne publiera plus de nouveaux articles. Ceux existants seront toutefois « indéfiniment » disponibles grâce à un accord avec l'éditeur. Les forums, très actifs, resteront également ouverts et accessibles ; bien qu’il ne soit plus possible, en ce moment, de créer de nouveaux comptes. Autant dire que si ce blocage perdure, ces espaces communautaires risquent de s’éteindre à petit feu.

Nous vous laissons prendre connaissance du long texte d’adieu rédigé par Ryan Smith si son propos vous intéresse. Voici quelques morceaux choisis, qui reflètent assez bien son état d’esprit :

[….] le secteur du journalisme technique écrit n'est plus ce qu'il était — et ne le sera plus jamais. Il est donc temps pour AnandTech de mettre un terme à ses activités et de laisser la nouvelle génération de journalistes techniques prendre sa place dans la tendance actuelle […].



Enfin, j'aimerais terminer cet article par un commentaire sur la câble TV-ification du Web. L'une des convictions fondamentales qu'Anand et moi-même défendons depuis des années, et qui figure encore aujourd'hui sur notre page « À propos », est le rejet par AnandTech du sensationnalisme, du link baiting et de la voie des reportages superficiels de 10 heures. Au cours des 27 dernières années, notre mission a été d'informer et d'éduquer nos lecteurs en leur fournissant un contenu de haute qualité — et bien que nous ne soyons plus en mesure de remplir ce rôle, le besoin d'une information de qualité et approfondie n'a pas changé. Au contraire, ce besoin s'est accru à mesure que les médias sociaux et l'évolution du paysage publicitaire ont rendu les reportages superficiels et sensationnalistes d'autant plus lucratifs.

Sur ce, bon week-end !