Le kit mémoire le plus bling bling de l'univers est de retour

Comment rendre sexy un truc aussi anodin et banal qu’une barrrette de mémoire ? Après tout, ce ne sont que quelques chips paprika de mémoire soudés sur un bout de PCB. C’est affreusement similaire à une carte mémoire ou une clé USB, des objets devenus plus que banals de nos jours. On s’en servirait presque pour caler le piano, mais encore faut-il en avoir un, de piano — eh oui, les temps sont durs. Impossible de nous vendre des vitesses fulgurantes, parce que quoi qu’il arrive, on en revient toujours au profil de base au premier plantage, et parce que les gains sont infinitésimaux, n’en déplaise aux graphiques montrant des gains extraordinaires de l’ordre de 0,3%. Quant à la capacité, ce n’est plus tellement un souci depuis de nombreuses années, à part si vous êtes un client Apple.

Pour la plupart des marques, il ne reste que deux aspects sur lesquels jouer : le prix, et le look. Pour le premier, c’est vite vu, il dépend surtout du cours de la DRAM, et il n’y a pas grand-chose à faire hormis traiter d’énormes volumes. Pour le second en revanche, il y a à boire et à manger. G.Skill n’est d’ailleurs pas en reste à ce niveau avec déjà 6 gammes rien qu’en DDR5. Avec ou sans RGB, avec un dissipateur plus ou moins conséquent, avec une compatibilité XMP ou EXPO — l’overclocking via profils d’Intel et AMD respectivement —, et c’est sans compter les déclinaisons noires, blanches ou grises. Il y a surement d’autres subtilités qui nous échappent, mais nous n’avons pas le courage d’éplucher les 210 kits DDR5 de la marque taiwanaise.

Tout ça est de toute façon sur le point d’être bien obsolète puisque G.Skill sort enfin sa gamme Trident Z Royal en DDR5, et ce après des mois d’attente à se morfondre ! Juste à l’heure pour le Computex, mais plus de 2 ans et demi après son premier kit DDR5. Bon en même temps, il fallait bien trouver un prétexte pour vous faire upgrader votre kit de Trident Z parfaitement fonctionnel hein !

Qui dit Trident Z Royal dit mélange de luxe et d’un design alternant entre simplicité et mauvais goût, selon le point de vue. Pour la partie luxe, vous avez le droit à un dissipateur aux teintes argentées ou dorées avec effet miroir. De quoi vendre de l’aluminium au prix de l’or. Afin de donner un peu de cachet à votre RAM, G.Skill rajoute un diffuseur rappelant des cristaux rocheux afin de jouer le rôle du diffuseur lumineux par-dessus les LED. Au Comptoir, on trouve ça plutôt sympa, mais on n’est pas forcément des références en matière de mode et de glamour. Par contre, la police cursive à outrance, c’est le faux pas de trop. Heureusement, elle ne se voit pas une fois la RAM mise en place, et ça se voit d’autant moins si vous mettez 4 sticks. Comme quoi ils ont pensé à tout chez G.Skill !

Même les kits de mémoire ont droit à des trailers de nos jours !

À part ça, on reste finalement sur un kit Trident Z5 RGB, mais avec un skin différent. Pas de compatibilité EXPO non plus, il faudra vous rabattre sur les Trident Z5 Neo RGB pour ça. On aurait bien aimé vous pondre un tableau avec plein de chiffres et de références — c’est la fin du mois, faut bien remplir les pages pour bouffer hein ! — mais en fait G.Skill n’a même pas de liste de spécifications. La marque indique que ça dépendra un peu des envies des revendeurs et des acheteurs. Ce qui est certain, c’est que des kits 2x 48 Go seront au programme, ainsi que de la DDR5-8400 C40 en 2x 24 Go — le top du top selon la marque. Sur le site du constructeur on retrouve des kits qui moulinent entre 6400 et 7600 et entre 32 et 64 Go, tous en versions argentées. Les kits dorés n'ont surement pas encore fini de sécher.

Tout ces kits sont censés être disponibles dans toutes les bonnes crèmeries dès à présent. Enfin dès que lesdites crèmeries daigneront référencer les kits et poser un prix dessus, surement 10 ou 20 € de plus que l'équivalent Trident Z RGB. Après quoi vous n'aurez plus qu'à vous équiper chez Razer pour parfaire votre panoplie.