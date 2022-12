ASUS blanchit ses RTX 40 Strix

Avec ses RTX 40, ASUS a rafraichi un peu le style de ses cartes STRIX. Elles lâchent le côté un peu plus "sport" et anguleux pour un format qui, il faut le dire, est plus massif, plus proche d'une (belle) brique. Ce qu'elle perd en funky, elle le gagne en sérieux, tout en récupérant quelques LED mieux disposées, surtout à l'arrière de la carte. Vous pouvez, par ailleurs, retrouver un test de la version RTX 4080 dans nos colonnes.

Que ce soient des RTX 4080 ou 4090, les Strix ont toutes les mêmes specs externes : 35.8 cm, 3 moulins de 10.5 cm de diamètre ayant 7 pales pièce, et un PCB très court, mais customisé (donc qui ne reprend pas celui de référence NVIDIA, lui aussi court) alimenté par l'inévitable connecteur 12VHPWR qui ne fait plus parler de lui, peut-être que les consignes de bien le brancher fonctionnent finalement ?

Dans son catalogue, ASUS possède deux RTX 4080 Strix, une aux préconisations NVIDIA et une autre légèrement overclockée, c'est exactement la même chose avec les RTX 4090. Mais voilà, le gros souci, c'est qu'elles sont noires, alors pour éviter de se manger un hashtag alakon spécial 2022, ASUS les passe toutes en blanc. Mais attention, ce coup de peinture n'est pas intégral, pas comme celui que GALAX / KFA² passe sur ses séries Hall of Fame. Le cas présent, c'est juste un blanchiment de la carlingue extérieure, de la backplate et des ventilateurs. Le PCB reste noir, et le radiateur couleur aluminium d'origine, pas très glamour. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est assez si jamais vous envisagiez de vous monter un setup raccord blanc, couleur qui avait pignon sur rue il y a 20 ans, et qui s'est retrouvée totalement ringardisée par le marketing noir, avant de redevenir un signe extérieur de "bon goût".

Il faut dire que les constructeurs ont su lui redonner ses lettres de noblesse, pour preuve le boitier NZXT North Mesh qui est quand même loin des bouses (pas des blouses) blanches au plastique bas de gamme qui jaunissait à la première clope. Tout ça pour dire que même si le passage au blanc n'est pas complet ni optimal chez ASUS, qui s'entête à faire cela de manière incomplète, le look ne laisse pas indifférent. Ceci constitue un point fort assurément du Taiwanais.

Si d'aventure vous vouliez choper un de ces modèles, il faut savoir qu'ils sont déjà en précommande dans nos contrées. Mais qui dit RTX 40 dit prix élevé, avec un second effet kissKool qui se nomme peinture ASUS. Par conséquent, il faut compter globalement 2500 € pour la RTX 4090 Strix OC White Editionrix OC White Edition, et 1920 € pour la RTX 4080 Strix OC White Edition. À titre de contre-exemple à ce tarif, citons la RTX 4080 GIGABYTE AERO, blanche de la même robe aux mêmes endroits, mais qui coûte 250 € de moins. Est-ce que la patte ASUS vaut 250 € ? C'est à chacun de juger !