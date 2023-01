Ajout de 2 cartes mères B760 au dossier Raptor Lake

Le mois d'octobre a vu le lancement de l'architecture Raptor Lake, usitée au sein de la 13éme génération de processeurs de bureau Core d'Intel. Ce lancement ne concernait toutefois que les séries K les plus onéreuses, les versions non débridées n'étant prévues que pour 2023. C'est donc dès ce 03/01, qu'Intel annonce la commercialisation de ces derniers. Tout d'abord, la gamme à 65w qui est constituée de pas moins de 10 références, mixant les dies Raptor Lake et Alder Lake (=< 13600) :

Intel complète cette dernière par la série T, dont le TDP est limité à 35 W pour les sollicitations dépassant TAU. Ce sont ainsi 6 références complémentaires qui s'ajoutent aux précédentes et mélangent à nouveau les dies Alder Lake (pour le 13600T est au-dessous) et Raptor Lake :

Les bleus en profitent aussi pour lancer officiellement leur chipset B760. Ce dernier devrait permettre l'émergence de cartes mères moins coûteuses, en sacrifiant quelques lignes PCIe et ports USB. Nous nous sommes procurés par le biais d'Asus, deux cartes mères utilisant ce nouveau-né. La première, plutôt dans le haut du panier, utilise de la DDR5, vous retrouverez sa description dans le dossier Raptor Lake mis à jour en cliquant sur le lien ci-dessous.

La seconde carte fait partie cette fois de la série TUF Gaming, plus accessible. Qui plus est, elle utilise des barrettes DDR4, ce qui permettra de recycler celles existantes pour ceux en disposant et souhaitant limiter l'investissement. Vous retrouverez également sa description dans le dossier Raptor Lake, en cliquant sur le lien ci-dessous.