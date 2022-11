Même si Raptor Lake mobile a été annoncé pour 2022, pour le moment, les CPU bleus de treizième génération n’ont pas encore été dévoilés pour la scène mobile — ni même pour les CPU non-K pour ordinateur de bural. Fort heureusement, si vous étiez en mal de nouvelles, voilà qu’un petit benchmark tout droit dégoté par @BenchLeaks concernant un rapport GeekBench — prenez donc toutes les pincettes qui vous plaisent — concernant l’hypothétique 13700HX.

Pour résumer, le bousin posséderait 8P+8E cœurs, une cadence de base de 2,1 GHz mais un boost culminant à 5 GHz maximum : de quoi, pour sûr, afficher des scores impressionnant sur des tâches synthétiques courtes ; mais pour ce qui est du travail soutenu, nous emmétrons des réserves. Tout dépend pour ce type de puce de la qualité du refroidissement, ce qui ne transparaît pas fans ce genre de rapport. Tout juste sait-on que le bousin utilisé pour le test est bien turbo-chargé : une RT 3070 Ti et 16 Gio de RAM accompagnerait le bousin, visiblement un LENOVO identifié par le code 82WQ, sans davantage de précision.

De quoi y voir une arrivée prochaine des modèles pour laptop ? Certes, mais nous n’avions guère besoin de fuite pour cela ! En revanche, au vu des fréquences affichées et des nos résultats des tests de consommation interne, il est plus que probable que cette génération soit on ne peut plus sensible au niveau d’équipement côté refroidissement, entraînant usuellement des performances pas toujours cohérentes avec la référence de la puce affichée. Méfiance donc lors de vos investissements futurs ! (Source : Wccftech)