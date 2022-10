Vous l’avez sûrement remarqué, les bruits de couloirs sont monnaies courantes sur votre Comptoir favori : découvrir en avance des produits à venir, cela a de l’attrait… Mais cela ne signifie en aucun cas que ces informations sont vérifiées, et encore moins que les caractéristiques seront à coup sûr reprises dans un produit grand public.

Outre le fait que les exemplaires de présérie servent principalement à la mise au point et donc au test de différentes configurations (typiquement en matière de cache et de fréquences pour les CPU), et sont donc propices à différer plus ou moins largement du produit fini — d’où l’utilisation systématique du conditionnel —, d’autres phénomènes peuvent être la cause d’altérations.

Un peu de recul sur les rumeurs ne fait pas de mal, un accident est vite arrivé…

En effet, les faux sont monnaie courante sur le web et, en matière de hardware, ne sont pas difficiles à mettre en place. Pour un connaisseur, une VM permet de faire raconter n’importe quoi à l’instruction CPUID chargée de donner des informations sur un CPU x86 : nom, génération, fabricant ou encore extensions supportées. En interne, ces variables sont en fait stockées dans des registres, qui sont… modifiables, y compris sans VM : au niveau de la sécurité, il y a bien mieux ; et c’est encore sans compter sur les chenapans éditant le rapport d’un bench synthétique avant sa mise en ligne. Notez que des applications telles que HWiNFO ne se basent pas que sur ce mécanisme, mais il s’agit -là d’une exception plus qu’une règle.

Bref, les fraudes sont simples, autant dire que les scores avant le NDA n’engagent que ceux qui les écoutent ! Pour autant, il n’est pas non plus impossible qu’un modèle de test se soit également retrouvé sur la toile, sans que nous puisions avec certitude l’identifier. Certes, nous trions d’office les affichages trop alléchants afin de limiter les informations douteuses, mais cela ne garantit en rien l’authenticité des résultats disponibles sur des CPU encore non disponibles dans le commerce. Esprit critique, quand tu nous tiens ! (Source : ChipsandCheese)