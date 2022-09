Peu de jours se passent maintenant sans que l'on nous serve une nouvelle information/rumeur sur la prochaine gamme Core d'Intel et c'est bien normal, l'heure est a priori très proche ! En effet, Raptor Lake-S, aka la 13e génération Core, sera en principe annoncé lors du salon Intel Innovation débutant le 27 septembre (jour où AMD commercialisera par ailleurs ses premiers Ryzen 7000), pour ce qui ne sera de toute évidence que le premier acte, puisque le lancement « papier » et commercial pourraient se faire en plusieurs fois, comme toujours chez Intel (et chez AMD).

Alder Lake aussi avait initialement été introduit en deux temps, sans oublier la troisième (grande) tournée de janvier dernier pour le service du reste de la gamme Core 12000 pour desktop et mobile. Néanmoins, rappelons qu'Intel a déjà confirmé que le rythme sera un peu différent cette année. Ainsi, les éventuelles nouvelles puces i3, Pentium, Celeron et mobiles devraient arriver encore cette année, mais toujours dans le silage des Core i9, i7 et i5 attendus en premier.

On pense déjà savoir pas mal de choses sur ces derniers, mais grâce à Wccftech, nous avons désormais sous les yeux une vue d'ensemble très complète et détaillée de la première vague Raptor Lake, qui s'étalerait du Core i9-13900K(F) au Core i5-13400(F), pour un total de pas moins de 14 références distinctes ! Ça parait beaucoup pour commencer, mais il manque clairement encore du monde. En tout cas, TDP, fréquences TVB et TurboBoost, fréquences min/max pour les P-Core et E-Core, support mémoire, configuration de la puce graphique, configuration PCIe, toutes les informations pertinentes y sont, ou presque !

Bon, c'est vrai qu'outre les prix, il manque aussi l'information critique du Maximum Turbo Power, et compte tenu des fréquences en forte hausse, il vaut mieux s'attendre au pire... Pour rappel, un Core i9-12900K en est à 241 W. Selon les rumeurs, le Core i9-13900K aurait un PL2 de plus de 250 W et en sus un mode extrême qui lui permettrait de dépasser les 350 W !

À ce stade, il est assez raisonnable de considérer ces spécifications comme étant justes et définitives, mais les plus frileux préféreront peut-être tout de même conserver les pincettes à portée de mains. De toute façon, ces caractéristiques ne réservent pas de surprises particulières, la plupart furent déjà avancées dans les rumeurs des mois précédents. De toute façon, Raptor Lake est largement pressenti comme étant un refresh d'Alder Lake avec des fréquences boostées et une poignée d'optimisations, ce sera le second et normalement dernier service sur socket LGA1700, avant l'hypothétique LGA2551 pour Meteor Lake et Arrow Lake, dont les évolutions devraient cette fois-ci par contre être beaucoup plus notables, notamment avec la première architecture « désagrégée » d'Intel.