Bien qu'ils ne soient sur le marché que depuis le 27 septembre, on dirait bien que les Ryzen 7000 ont déjà fait l'objet de leur toute première remise, au point où ils sont désormais moins chers en Chine qu'aux USA. En effet, du côté de chez JD.com (partenaire officiel d'AMD en Chine qui livre partout dans le monde, cas où l'aventure vous tente, mais attention aux frais d'importation), on voit bien que les prix des premières puces Zen 4 ont effectivement été fortement remisés, avec des baisses allant jusqu'à 27 % ! C'est d'ailleurs les prix du Ryzen 9 7950X qui a bénéficié de la plus grosse réduction malgré son statut de flagship de la nouvelle génération. Quant aux autres, ils ont aussi tous profité d'une baisse de plus de 20 %, ce qui est plutôt conséquent moins de deux mois seulement après le lancement de la gamme. On remarquera que ces tarifs donnent aussi à Zen 4 une bien meilleure position face à la concurrence Intel, ce qui n'est probablement pas une coïncidence.

AMD Ryzen 7000 Prix en Chine maintenant Prix en Chine initialement Prix (HT) aux USA / MSRP Prix (TTC) en France (minimum constaté, snif) Concurrence prix en Chine converti en € (et MSRP) R9 7950X 567 $ / 568 € soit - 27 % 765 $ 699 $ 825 € i9-13900K : 790 € (589 $) i7-13700K : 498 € (409 $) i5-13600K : 374 € (319 $) R9 7900X 470 $ / 471 € soit - 23 % 598 $ 549 $ 646 € R7 7700X 332 $ / 332 € soit - 23 % 417 $ 399 $ 478 € R5 7600X 249 $ / 249 € soit - 25 % 313 $ 299 $ 359 €

Mais attention, rien ne dit qu'il s'agit-là d'un aperçu d'une réduction des prix à venir et qui serait partie pour s'étendre au reste du monde (mais on en rêverait). En l’occurrence, il y a de très fortes chances à ce qu'il s'agisse d'une promotion avant tout temporaire proposée en avance de la fameuse journée des célibataires en Chine, un jour de fête non officiel un peu équivalent au Black Friday, ou plutôt une grosse fête commerciale extrêmement profitable célébrée le 11 novembre (Alibaba et JD.com seuls avaient engrangé 139 milliards de dollars en vente l'année dernière uniquement sur cette journée). Ainsi, ceci nous laissera tout de même l'espoir de voir des réductions équivalentes être proposées au fil des prochains mois, peut-être bien en l'occasion du Black Friday le 25 novembre.

Après tout, personne ne pourra nier que les ventes des Ryzen 7000 pourraient bel et bien bénéficier d'un p'tit geste commercial, alors qu'elles peineraient apparemment à décoller et que la vedette leur serait actuellement souvent largement volée par le Ryzen 7 5800X3D (l'upgrade ultime et récemment devenu plus abordable pour les joueurs proprios d'une plateforme AM4), tandis que l'AM4 mènerait parfois la dance face à l'AM5. On ne niera pas non plus que des prix équivalents à ceux proposés en Chine seraient déjà beaucoup plus digestes et aideraient un peu à faire passer la pilule d'un écosystème AM5 encore plutôt coûteux à ce stade... Et qui sait, si les prix des premiers Ryzen 7000 devaient un jour vraiment baisser de la sorte officiellement et de façon permanente chez AMD, ce sera peut-être pour ensuite venir y caser du Ryzen 7000X3D. (Source)