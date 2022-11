Quand AMD a sorti le 5800X3D, ce qui a choqué, en plus de ses performances en gaming, c'est son prix. Quasiment 500€ pour un CPU 8 coeurs, fut-il lardé de 64 Mo de cache 3D, ça faisait cher, surtout au prix d'un 5900X moins doué en jeu, mais bien plus homogène dans ses performances, surtout en applicatif où ce dernier ne lui laisse aucune chance. En même temps, AMD l'a estampillé gaming, et force est de constater que ça a très bien marché, et ça marche encore puisqu’aucun CPU récent ne lui a volé sa couronne, voir notre test, ou celui-ci.

C'est donc, pour ceux qui sont en AM4, la meilleure solution pour du gaming, surtout en FHD et QHD où il saura se montrer moins limitant que n'importe lequel autre, à condition d'avoir un GPU pas trop poussif non plus. Eh bien l'arrivée de l'AM5 et de Raptor aura signé le début de la baisse de prix observée sur ce modèle, qui se retrouve à 400 euros et des bananes sur le store officiel, loin de son prix originel. Les tarifs des plateformes en DDR5, rouges ou bleues, auront signé l'explosion de sa popularité, que l'on peut facilement voir chez MindFactory, où il caracole en tête des ventes. Si le jeu n'est pas votre occupation absolue, un CPU plus généraliste est plus indiqué. Est-ce aussi une façon de liquider les stocks de celui qui est devenu une épine dans le talon de Lisa, avant qu'il n'en reste trop sur les bras alors que les 7000X3D pourraient être annoncés au CES prochain en janvier ? Sachez que chez les VPC, la baisse s'est également manifestée, à une quinzaine d'euros du tarif d'AMD. Ça reste cher, mais ça fait moins mal à présent !