On y prend goût ! Chaque semaine globalement, on arrive à avoir les chiffres de vente d'une grosse enseigne allemande, MindFactory via TechEpiphany. Nous le disons souvent, elle est probablement loin des cadors comme Amazon, mais elle a un volume suffisant pour se faire une idée.... de ce que les Allemands achètent. Le marché du processeur est partagé en 4 parts : Raptor Lake est arrivé, Raphael aussi, l'AM4 résiste mieux que prévu, et les autres sockets mangent les miettes que le petit Poucet a laissées derrière lui. Semaine 42, la semaine dernière donc, voilà ce qu'il s'est passé :

Comme vous le voyez, l'AM4 se taille encore la grosse part du lion, très certainement à cause de son prix attractif et de ses performances pas enterrées. Pour jouer, le 5800X3D fait fureur, et ses ventes sont impressionnantes, presque le double de son second, le 5800X. A contrario, l'AM5 se vautre littéralement, certainement parce que le prix de la plateforme est prohibitif. Raptor Lake lancé encore plus fraichement domine aisément l'AM5 dans les ventes, on peut penser que la double casquette DDR4 et DDR5 lui permet de s'installer, les gens ayant de la DDR4 ayant moins de sous à sortir pour évoluer, alors que c'est le package complet qu'il faut pour de l'AM5. En répartition par socket, ça donne ceci :

Ne pas oublier que le LGA1700 regroupe Alder et Raptor, mais si on fait le décompte, il y a, dans le TOP 30, 730 CPU Raptor contre 840 Alder. 730 Raptor, c'est plus du double de Raphael. AMD, comme on le disait dans notre test Raptor, est devenu plus cher que son concurrent, sans lui être supérieur. Certes l'AM5 durera plus longtemps que le LGA1700, mais les gens qui font un achat aujourd'hui partiraient pour conserver la config longtemps, et donc la durée de vie des sockets ne serait plus décisive eu égard au pognon que coûte le changement.