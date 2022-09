À ce stade, il faut reconnaitre qu'il n'y aura certainement plus grand-chose à découvrir lors de l'Intel Innovation Day. Alors que l'on avait déjà eu droit il y a quelques jours à une fuite des spécifications complètes supputées pour l'ensemble des premières puces Core 13000, voilà que se sont à présent échappées sur la toile plusieurs des pages de la future présentation officielle d'Intel...

Le première n'est pas des plus importantes, elle se contente de résumer les avancées principales de la nouvelle génération : fréquences plus élevées, meilleur cache L3, cache L3 plus important pour certaines puces, plus de cœurs... La prochaine compare directement les différences entre la 12e et la 13e génération de processeurs Core. Sur le papier, elles ne sont vraiment pas très nombreuses, mais il fallait s'y attendre.

Toujours de la comparaison technique en page suivante, mais cette fois-ci entre la série chipset 600 (et son plus gros modèle Z690) et la futur chipset Z790. Là aussi, les évolutions sont faibles. Il y aura 8 lignes PCIe 3.0 en moins côté chipset, celles-ci auront été transformées en ligne PCIe 4.0, désormais au nombre de 20. La quantité de ligne PCIe depuis le CPU est inchangée. Enfin, le chipset Z790 possédera un port USB 3.2 Gen 2x2 en plus, pour un total de 5 au lieu de 4. Et c'est tout !

Bon, a priori, pas de quoi justifier le saut vers une plateforme de série 700 si vous avez déjà une carte mère de série 600, tant mieux. La nouvelle série s'adressera donc avant tout aux nouveaux acheteurs d'une plateforme Intel. Tout semble aussi indiquer que comme l'année passée, le chipset le plus haut de gamme arrivera en premier et seul, et qu'il faudra sans doute à nouveau attendre un peu avant de pouvoir profiter de cartes mères plus abordables.

Enfin, comme avec Alder Lake, Raptor Lake fera ses débuts avec 6 références, que de la puce « K » et « KF », de l'i9-13900K à l'i5-13600KF. Pas de surprise quant aux spécifications, elles correspondent à celles découvertes l'autre jour, si ce n'est que l'on a cette fois-ci aussi des informations quant à la puissance. Le TDP de base sera ainsi de 125 W et donc identique à la génération précédente. Par contre, le Maximum Turbo Power augmente pour tous les modèles : de 150 à 181 W pour les i5, de 190 à 253 pour les i7 et de 241 à 253 pour les i9 ! Eh oui, les i7 et les i9 auraient désormais un MTP identique. Pas de mention ici quant au fameux mode extrême mentionné récemment dans les rumeurs, mais si celui-ci devait exister, on imagine qu'il sera limité aux i9. Dans tous les cas, ça s'annonce chaud !

Malheureusement, le tableau de la présentation n'affiche aucun prix, mais c'est bien l'une des seules informations qu'il nous reste encore à découvrir. (Source)