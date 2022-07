Voilà qui va faire grincer des dents, légitimement si cela est avéré ! Selon InstLatX64 qui a eu des documents d'architecture Intel, le géant aurait procédé à un renommage des coeurs Golden Cove en Raptor Cove. Les microarchitectures seraient donc identiques, il n'y aurait donc pas d'amélioration des performances entre les deux générations de CPU LGA1700 que l'on peut imputer à l'architecture. En soi, ce n'ets pas étonnant, la firme a fait ça maintes fois dans le passé en renommant l'architecture Skylake au moins 5 fois.

Mais si l'IPC n'est pas responsable de l'augmentation des perfs, alors ce sera la fréquence principalement, avec les soucis inhérents à ce type de manoeuvre : consommation en hausse et/ou dégagement thermique de folie. Globalement, on peut penser que son 10 nm ayant évolué, l'impact en matière de consommation sera négligeable, lui permettant cette montée en fréquence. Mais en fait, à y réfléchir, Intel nous avait déjà avertis finalement quand il a présenté Raptor Lake, l'IPC n'est pas mentionnée dans les "features".

De plus, des résultats de benchmarks CPU-Z montraient une quasi-égalité entre 12900K et 13900K à fréquence égale, 5.2 GHz sur un seul coeur P, ce qui montre qu'il n'y a pas de différence d'architecture. Pour l'anecdote, le 12900K était 844, le 13900K à 845.7. Si Raptor Lake se retrouve là, quel est l'intérêt de son existence ? Grappiller quelques MHz comme à la plus mauvaise époque Intel et son 14 nm ? Vivement Meteor Lake alors !