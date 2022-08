C'est à 1 heure du mat la nuit prochaine qu'AMD dévoilera sa nouvelle génération inaugurant le socket AM5. On a dit beaucoup de choses, AMD a dévoilé peu, hormis le nouveau socket qui passe sur un type LGA, comme Intel, avec broches incorporées à la carte maman, transférant le SAV depuis AMD vers ses partenaires s'il y a un souci. Mais ça ne l'a pas empêché, comme ses copains, de faire des petites conférences en catimini, en amont de la conférence.

C'est justement l'une d'elles qui dévoile beaucoup de choses finalement, et qui simplifie grandement la compréhension de la segmentation des chipsets. Premièrement, le B650E est confirmé, ce qui porte désormais à 4 les possibilités offertes aux clients, enfin "offertes", mais pas complètement. On se souvient que des fuites ASRockiennes avaient déjà plus ou moins confirmé la chose il y a quelques semaines. Il y a donc les X670E et B650E, ainsi que les X670 et B650. Le E signifiant Extreme, qu'apporte-t-il réellement ? Même si nous l'avons détaillé, cela restait peu clair.

Pour simplifier, X670E et B650E permettent conjointement d'avoir des slots PCIe 5.0 ET du PCIe 5.0 M.2. Tandis que du côté du X670 et du B650, vous aurez SOIT du slot PCIe 5.0, SOIT du PCIe 5.0 M.2, mais jamais les deux en même temps. Ensuite, c'est sur le nombre de lignes et leur génération que X670 et B650 se départageront. Vu comme ça c'est simple, il faudra par contre que les tarifs tiennent réellement compte de cette différenciation, et pas 10 malheureux euros entre X670E et B650. Dans quelques heures, nous serons fixés !