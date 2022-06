Le 5800X3D est le premier CPU AMD, même CPU grand public, à arborer un cache 3D. Il y eut Broadwell qui intégrait un cache L4 de 128 Mo partagé entre CPU et iGPU, mais pas de cette architecture particulière. AMD l'a vendu comme étant le CPU le plus rapide pour du gaming, ce qui est partiellement vrai, donc partiellement faux. Le 12900K effectivement était battu, mais pas le 12900KS. De plus c'était vrai tant que le GPU ne limitait pas, donc en FHD surtout et un peu en QHD, mais en UHD, le titre de champion s'estompe. Par dessus le marché, AMD, comme Intel d'ailleurs, a fait payer très cher le petit pourcentage de perfs en plus. En revanche AMD n'a pas éclaté la conso puisque l'apport était fait par la mémoire cache, là où Intel a encore augmenté la conso en mettant plus de VCore et de MHz. Bref, le 5800X3D est excellent, mais très cher, trop pour un octocore !

Selon la sphère Twitter, AMD réitèrera l'expérience avec ses puces Raphael à base de Zen 4, leur adjoindra pour certaines un cache 3D-V, et ne fera pas la même erreur que le 5800X3D. En effet, ce dernier est sorti mi-avril soit plus de 18 mois après Zen 3, et avec la proximité de Zen 4, devenue du coup une promiscuité, son intérêt s'est retrouvé grandement amputé. AMD ne devrait pas attendre autant pour ce qui serait la famille Raphael-X. Cela en tout cas va rendre la gamme complexe, mais surtout compliquée à situer, si un Raphael-X 8 coeurs poutre un 12 coeurs, avec une nomenclature ne donnant pas d'information sur les perfs attendues. Et puis il y a l'inconnue Raptor Lake, qui pourrait forcer le destin de Raphael-X si Raphael ne parvient pas à lutter avec Raptor en gaming. Ce jeu de poker menteur prendra fin dans quelques mois !