Zen 4 est la prochaine évolution des architecture Zen inaugurée en 2017, il y a plus de 5 ans. La famille de CPU qui va lui donner vie est Raphael, que l'on retrouvera commercialement dans les Ryzen 7000. Pour faire rapide, parce que ce sont des choses que l'on rabâche depuis des semaines, ils prendront place sur un nouveau socket, auront une nouvelle fixation, seront compatibles avec les refroidisseurs actuels AM4, passeront à la DDR5 et au PCIe 5, auront un double jeu de composants en guise de chipset, auront un turbo à 5.5 GHz globalement, et un pic de consommation de 230 W à peu de choses près.

Par contre, il n'y a pas de date. Pourtant, lors d'une présentation en Chine, un représentant d'AMD a montré des slides indiquant le 15 septembre comme date, sur le même slide montrant le LGA1718 que nous avons déjà vu. Ce n'est pour autant pas déconnant, car AMD va avoir une fin d'année chargée, et s'il veut donner une visibilité importante à RDNA 3 pressenti pour fin octobre/mi-novembre, il faudra aussi donner du temps et de l'énergie pour promouvoir Zen 4. Il ne serait pas foufou de le faire avant RDNA 3, ce dernier devrait avoir un lancement échelonné durant des semaines/mois, qui ne laisserait que peu voire pas de place à la com autour de Zen 4. Évidemment, ces données ne sont pas confirmées officiellement, cette date du 15 septembre ne devrait surement pas être destinée à être dévoilée au grand public, reste à voir si elle est d'actualité, et pour ça, il faudra attendre un salon AMD où l'officialisation sera faite, ce qui ne saurait tarder si tout ça est vrai. (Source)